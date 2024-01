Nóng trong tuần: Bi Thái Tử bị bắt

Bi Thái Tử bị bắt

Ngày 21/1, Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt giữ Trần Tấn Hòa (tên gọi khác "Bi Thái Tử", SN 1989) do có hành vi tàng trữ và vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, chiều 18/1, trước một căn nhà trên đường Hà Huy Giáp (quận 12) lực lượng cảnh sát hình sự đã kiểm tra hành chính Hòa.

Bi Thái Tử thường livestream bán hàng online

Công an phát hiện bên trong thùng hàng Hòa chở trên xe có 15 bịch pháo hình trái banh, 2 dàn pháo hoa loại 49 viên, tất cả đều không rõ nguồn gốc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tấn Hoà, Công an Quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên. Hòa khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hòa mua pháo nổ với số lượng lớn, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch.

Trên trang TikTok cá nhân, Bi Thái Tử có gần 35.000 người theo dõi. Cư dân mạng biết đến Bi Thái Tử qua lùm xùm drama của gia đình cố NSƯT Vũ Linh và anh này dùng mạng xã hội để bán hàng online, hàng xách tay.

Tông đổ xe cô gái rồi kéo vào vệ đường định giở trò đồi bại

Nguyễn Đình Đông bị bắt giữ.

Ngày 26/1, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án là chị H.T.M.T. (24 tuổi, trú ở Nghệ An).

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 5/1, Đông chạy xe máy trên đường Nguyễn Sỹ Sách nối dài (thuộc địa phận xã Hưng Hòa, TP Vinh) đã tông vào xe máy của chị T khiến cả hai bị ngã xuống đường. Đông đã kéo chị T xuống ven đường nhằm giở trò đồi bại.

Thời điểm này, Đại úy Đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Nam Đàn) trên đường chở vợ đi bệnh viện đã phát hiện 2 xe máy nằm ngã bên đường. Nghi vấn có chuyện bất thường, Đại úy Hà tiến tới kiểm tra thì nghe tiếng kêu “anh, chị ơi cứu em với”, đồng thời phát hiện Đông đang ngồi đè lên chị T.

Ngay lập tức, đại uý Hà xuống ngăn cản, kịp cứu chị T rồi cùng người dân và Công an xã Hưng Hòa bắt được Đông.

Nguyên nhân con rể truy sát cả nhà vợ rồi treo cổ tự tử

Ngày 25/1, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Vào sáng cùng ngày, do mâu thuẫn, H.V.L. (SN 1979) đã dùng hung khí sát hại vợ là bà T.T.T. (SN 1979, trú tại xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành) và mẹ bà T. là cụ T.T.T..

Rất đông người dân tập trung gần nơi xảy ra vụ án mạng

Chưa dừng lại, L. còn dùng hung khí đâm cụ T.V.L. (SN 1950, bố bà T.) bị thương nặng. Sau khi nghi sát hại các nạn nhân, đối tượng L. bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Trưa cùng ngày, nghi phạm H.V.L. được lực lượng chức năng phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Lãnh đạo xã Đồng Thành cho biết, trước khi gây ra vụ án mạng H.V.L. là thành phần bất hảo, từng bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội trộm cắp, người này mới ra tù được khoảng 2 năm. Sau khi mãn hạn tù, L không lo làm ăn, thường tụ tập ăn nhậu, khiến gia đình mâu thuẫn. L và vợ đã ly thân, người vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống.

Sáng 25/1, L tìm đến nhà bố vợ để nói chuyện với bà T.T.T. Trong lúc nói chuyện, L đưa giấy nợ nần yêu cầu vợ ký nhưng bà T không đồng ý nên xảy ra sự việc đau lòng trên.

Huấn luyện viên giở trò "biến thái" với nhiều võ sinh nam

Tối 21/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo. Thịnh mở lớp ngoại khóa tại phường Trương Quang Trọng và dạy võ cho các em học sinh có độ tuổi từ 6 - 16 tuổi.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau… Biến thái hơn, trong quá trình quan hệ Thịnh đều dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]