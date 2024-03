Nóng trong tuần: Tuấn "Phò mã" đánh bida ăn tiền 20 triệu đồng/ván

Tuấn "Phò mã" đánh bida ăn tiền 20 triệu đồng/ván

Ngày 13/3, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn (tức Tuấn "Phò mã" hay "Tuấn 36", SN 1984, trú tại tỉnh Thanh Hoá), Đỗ Văn Bình (28 tuổi), Trần Văn Phúc (35 tuổi, cùng trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Huy (20 tuổi, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cùng về tội Đánh bạc.

Tuấn "Phò mã" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nguồn tin, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Tuấn "Phò mã" cùng 3 người khác đánh bida trong 1 quán bida trên địa bàn huyện Yên Phong. Các đối tượng đã đánh từ tối hôm trước đến chiều hôm sau với rất nhiều ván bida. Các đối tượng đánh mỗi ván 5 đến 20 triệu đồng. Tổng số tiền đánh lên tới 1 tỉ đồng.

Tuấn "Phò mã" là một trong những nhân vật nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube). Người này chuyên quay các video cách "né" CSGT một cách êm đẹp, và giải thích về luật giao thông đường bộ.

Mất liên lạc với gia đình khi đi khám bệnh, người phụ nữ được tìm thấy đã tử vong dưới sông Sài Gòn

Vào chiều 15/3, thi thể chị Nguyễn Thị Y. (39 tuổi) được tìm thấy dưới sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Đồng Nai.

Trước đó, anh Nguyễn Cửu Lân (quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú ở TP Thủ Đức, TP HCM) cho hay bị mất liên lạc với vợ là chị Y..

Vợ chồng anh Lân thuê một mặt bằng kinh doanh ở phường Phước Long A, có 2 con nhỏ. Mấy tuần nay, anh chị áp lực bởi công việc và bị bệnh.

9 giờ sáng 13/3, anh Lân đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Đến cổng bệnh viện, chị Y. nói anh Lân trở về trông nhà để chị khám bệnh một mình. Lúc đi chị không đem theo điện thoại.

Thi thể chị Y được tìm thấy dưới sông Sài Gòn.

Một lát sau, không thấy chị Y. về nhà, anh Lân đến bệnh viện tìm nhưng không thấy chị đâu.

Trích xuất camera an ninh, hình ảnh cuối cùng của chị Y. là đi xe ôm đến đoạn trước Đại học Nông Lâm TP HCM (phường Linh Trung) rồi mất tích.

Anh Hiệp (em họ chị Y.) cũng cho biết mấy hôm nay biết chồng bị tiểu đường nên chị Y buồn, lo chồng con nên chị không nói chuyện với ai. Trước giờ vợ chồng chị có đời sống hòa thuận.

7 người bị bắt liên quan vụ thiếu nữ 15 tuổi bị xâm hại tình dục trong nhiều năm

Tối 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Các bị can bị công an bắt tạm giam gồm: Đặng Chí Nguyền (50 tuổi); Lâm Văn Nhớ (21 tuổi); Nguyễn Khánh Băng (22 tuổi); Nguyễn Khánh Tiên (26 tuổi); Nguyễn Trọng Nguyễn (20 tuổi; cùng ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Lâm Trung Luân (37 tuổi; ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước).

Trước đó, ngày 21/2, bà T.C.A. đến Công an xã Tân Hưng Đông trình báo về việc cháu ruột là Y. bị Luân chở đến nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục.

Qua làm việc, Y. cho hay quen biết Luân trong quá trình nuôi người thân tại bệnh viện rồi sinh tình cảm. Sau đó, cả 2 đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Y. còn cho biết thêm trong quá trình sống tại nhà bà nội từ năm 2017 đến nay, Y. đã nhiều lần bị Nguyền và 5 bị can còn lại xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo và giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bé trai 9 tuổi bị cha dượng đánh đập dã man

Trưa 12/3, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Thắng chính là người đã đánh đập dã man bé trai 9 tuổi gây phẫn nộ dư luận.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị đánh đập dã man. Theo hình ảnh được camera an ninh trong phòng khách nhà dân ghi lại, bé trai nằm giữa nhà. Lúc này người đàn ông lao tới dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng bé trai.

Bé trai ôm đầu, khóc thảm thiết song người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục đá, đạp vào người bé. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, lên án hành vi bạo hành trẻ dã man của người đàn ông.

Lê Đức Thắng đánh bé trai 9 tuổi dã man

Vụ việc xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Tân Thiện (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vào tối 8/3. Người bị bạo hành là bé trai L.T.A (9 tuổi). Người đàn ông có hành vi bạo hành là cha dượng của L.T.A, tên Lê Đức Thắng (42 tuổi).

Bé L.T.A nhập viện vào trưa 9/3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với chấn đoán đa chấn thương phần mềm và ra viện vào trưa 11/3.

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ sinh lớp 12 đâm chết nữ sinh lớp 11

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Trần Thị Minh T. (19 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi dùng dao đâm tử vong một nữ sinh lớp 11.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, Trần Thị Minh T. đã nhắn tin cho em Phan Nguyễn Ngọc H. (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Người thân và bạn bè tới tham dự lễ tang em Phan Nguyễn Ngọc H. - Ảnh An Phát

Sau đó, cả hai em đã rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn. Ban đầu, cả hai hẹn gặp nhau trước Hội trường 23/3, thuộc địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê. Sau đó, đổi sang hẹn nhau trước cổng trường mầm non tại tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê.

Tại đây, giữa nữ sinh Trần Thị Minh T. và nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc H. xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Trần Thị Minh T. đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người em Phan Nguyễn Ngọc H.

Thấy vậy, nhóm bạn đi cũng đã đưa em Phan Nguyễn Ngọc H. tới Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Riêng Trần Thị Minh T. sau khi gây án đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]