Nóng trong tuần: Trung úy công an sát hại người tình, phi tang xác xuống sông Hàm Luông

Trung úy công an sát hại người tình, phi tang xác xuống sông Hàm Luông

Tối 2/1, Phòng tham mưu công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành Quyết định kỷ luật “Tước Danh hiệu Công an nhân dân” đối với Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thông được xác định là nghi phạm gây ra vụ án giết người ở Tiền Giang rồi chở xác xuống Bến Tre phi tang.

Thi thể nạn nhân trong vụ giết người. Ảnh: CABT

Theo công an, ngày 31/12/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Bến Tre xác minh vụ chết người, được phát hiện lúc 9 giờ 45 phút ngày 29/12/2023, tại bờ sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre.

Nạn nhân là nữ tên Nguyễn Thị Thúy H (sinh năm 1996, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Qua kết quả điều tra; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy là nghi can thực hiện vụ giết người. Nguyên nhân bước đầu xác định do mâu thuẫn tình ái.

"Kiều nữ" điều hành đường dây số đề 15 tỷ đồng/tháng

Ngày 4/1, Phòng CSĐTTP về TTXH (Phòng CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, công an vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Nguyễn Thị Thanh Nga – đối tượng cầm đầu.

Trước đó, cuối tháng 11/2023, qua công tác nghiệp vụ và quá trình trinh sát, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tang số rất lớn, quy mô trên địa bàn tỉnh.

Vào ngày 26/12/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Công an TP.Huế đồng loạt tấn công các tụ điểm, kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng có các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, thu giữ nhiều tang vật, tiền mặt liên quan đến các hành vi phạm tội.

Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987) và 6 đối tượng khác đang sử dụng phần mềm trên mạng xã hội Zalo để trao đổi thông tin. Đường dây này do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu.

Công an xác định, chỉ riêng từ tháng 12/2023 đến nay, các đối tượng trên tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hơn 15 tỷ đồng.

Xóa "động" mại dâm có 180 nữ tiếp viên sẵn sàng múa sexy, chiều khách "tới bến"

Ngày 1/1/2024, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá ổ mại dâm núp bóng nhà hàng, karaoke do người Hàn Quốc điều hành.

Chủ nhà hàng JOY (đeo kính) cùng đồng bọn bị bắt

Trước đó, khi kiểm tra nhà hàng JOY (quận 1), lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra 2 địa điểm khác, cảnh sát phát hiện 3 tiếp viên nữ của nhà hàng JOY đi bán dâm.

Biết tin, sợ bị bắt giữ, chủ nhà hàng JOY là Hwang Chang Nam (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc) và các thuộc cấp bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành nhưng không thoát.

Theo điều tra, nhà hàng có khoảng 180 tiếp viên nữ. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Hwang Chang Nam và 3 quản lý người Việt Nam sẽ trực tiếp điều người với giá 3,8 triệu đồng/lượt. Các đối tượng khai nhận tổng số tiền thu lợi từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Bắt đối tượng trốn nã từng tham gia sát hại 6 người ở Quảng Ngãi

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt (71 tuổi; ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn). Phan Thanh Việt bị truy nã về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Đối tượng Phan Thanh Việt bị bắt giữ sau 43 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/1981, Phan Thanh Việt cùng 4 đối tượng khác đã bàn bạc, lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên để đưa đi. Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, Phan Thanh Việt cùng đồng bọn đưa họ đến xã Bình Châu.

Sau đó, Việt cùng đồng bọn thực hiện hành vi man rợ - giết cả 6 người, cướp tài sản. Các đối tượng chia nhau tài sản và cùng trốn chạy.

Thời điểm đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghĩa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 3 đối tượng, truy nã 2 đối tượng còn lại. Sau khi các đối tượng được đưa ra xét xử, tòa tuyên 2 án tử hình, 1 án chung thân.

1 đối tượng trốn truy nã trong lúc bị công an truy bắt đã chống trả quyết liệt nên bị bắn chết, còn Phan Thanh Việt trốn truy nã đến nay đã 43 năm.

Đến đầu năm 2024, các trinh sát Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng Phan Thanh Việt tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Một tổ công tác đã được cử đến tỉnh Cà Mau, tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Đưa tin xuyên tạc, TikToker Hứa Quốc Anh bị xử phạt

Chiều 3/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP.HCM cho biết đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM làm việc với TikToker Hứa Quốc Anh liên quan clip về đền Angkor Wat (Campuchia).

Cơ quan chức năng làm việc với Hứa Quốc Anh (ảnh Sở TTTT)

Trước đó vào tháng 11/2023, TikToker này đăng tải clip với cảnh quay về đền Angkor Wat, di sản được coi là linh thiêng và mang tính biểu tượng của Campuchia. Trong clip xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ màu hồng không phải trang phục truyền thống của Campuchia đi quanh ngôi đền.

Ngoài ra, trong clip quay tại Angkor Wat, Hứa Quốc Anh còn lồng ghép hình ảnh quốc kỳ và vua Thái Lan cũng như câu nói "Hello Thailand". Điều này không chỉ vi phạm quy định của đền mà còn bị cho là xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc của người Campuchia, không tôn trọng văn hóa của Campuchia, Thái Lan cũng như cố tình gây chia rẽ giữa các nước láng giềng.

Sau thời gian phối hợp các cơ quan chức năng điều tra xác minh, Sở TTTT TP.HCM ra quyết định xử phạt Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

