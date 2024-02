Nóng trong tuần: Trốn nã được hơn 1 năm thì bị bắt khi đi mua sắm Tết

Trốn nã được hơn 1 năm thì bị bắt khi đi mua sắm Tết

Ngày 2/2, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Vũ Linh (SN 2003, quê Kiên Giang) theo quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Linh sống chung nhà trọ với chị N.T.T.T. trên đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3. Biết chị T. thường hay cất tiền, vàng trong tủ nên Linh nghĩ cách trộm. Chiều tối 31/1/2023, Linh cạy tủ lấy đi 2,5 chỉ vàng và 300 USD của chị T. rồi bỏ trốn.

Đối tượng Linh.

Sau khi nhận trình báo của chị T., Công an quận 3 xác định Linh là đối tượng gây án nên tổ chức truy xét, nhưng Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/5/2023, Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án và đến ngày 17/9/2023 ra quyết định truy nã Linh.

Sau khi trộm được tài sản bán lấy tiền tiêu xài, Linh lẩn trốn nhiều nơi sau đó quay lại TP Hồ Chí Minh. Mới đây, khi Linh đang điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình để mua sắm Tết thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Che giấu án mạng đau lòng, người nhà chuẩn bị đưa nạn nhân đi hỏa thiêu thì bị công an phát hiện

Ngày 29/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã xác định được hung thủ gây ra cái chết của ông TVT (42 tuổi), ngụ khu phố 6, phường Hưng Long, TP Phan Thiết.

Trong ảnh là một vụ việc xảy ra ở thị xã La Gi vào tháng 6-2023, khi gia đình chuẩn bị chôn cất người thân thì dừng lại vì nghi có án mạng. Ảnh: PĐ

Ông TVT là người tử vong bất thường, gia đình đã tẩn liệm vào quan tài chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu vào ngày 28/1 thì bị công an phát hiện yêu cầu dừng đám tang, mở quan tài khám nghiệm.

Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân TVT tử vong do vết thương đâm thấu ngực nhưng gia đình không trình báo mà vội vã tổ chức đám tang. Sau nhiều giờ đấu tranh, Trần Văn Lộc (19 tuổi, con trai của ông T) đã khai nhận mình chính là người gây ra cái chết của cha ruột.

Sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình đã bàn bạc không báo cáo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa hết dấu vết và tổ chức đám tang chọn cách hỏa thiêu thi thể cha để phi tang.

Hot girl chuyên trộm cắp bị bắt

Ngày 1/2, Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Bích (SN 1994, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Thị Bích (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)

Theo điều tra, cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của một số người dân về việc bị kẻ trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Sau thời gian xác lập chuyên án điều tra, theo dõi, ngày 23/01/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn phá thành công chuyên án và bắt giữ nghi phạm gây ra các vụ trộm là Đỗ Thị Bích. Bích là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Bích bước đầu khai nhận, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng nữ nghi phạm đã đột nhập, thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn với số tiền 80 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Bị dừng xe, hai chị em lao vào đánh công an

Ngày 29/1, Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Nhi (25 tuổi, ngụ xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, vào 8 giờ cùng ngày, tổ tuần tra công an xã Cà Ná đang tổ chức tuần tra thì phát hiện Nguyễn Thị Phong (36 tuổi, chị gái Nhi) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã yêu cầu Phong dừng xe kiểm tra và mời về công an xã để làm việc.

Tuy nhiên, Phong không chấp hành. Cùng lúc này, Nguyễn Thị Nhi đến và sử dụng một khúc cây để đập phá xe mô tô vi phạm. Tiếp đó, Phong và Nhi đẩy và đánh công an viên xã Cà Ná.

Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Lợi dụng đám đông, Phong đã dắt xe bỏ đi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam đã phối hợp Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nhi. Riêng Phong có con nhỏ nên cơ quan điều tra không tạm giữ.

"Tú ông" điều hành đường dây mại dâm có người mẫu, diễn viên, ca sĩ

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thái (SN 1998, trú tại chung cư Emerald, đường N4, khu Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đơn vị xác minh.

"Tú ông" Nguyễn Hữu Thái và các cô gái tham gia bán dâm thời điểm vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệt phá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an địa phương kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện 2 cặp nam nữ có hành vi mua, bán dâm.

Từ đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Hữu Thái có hành vi môi giới mại dâm. Đến thời điểm phá án, Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên của các nhóm này là: 65.992 thành viên; tại thời điểm Thái bị bắt, vẫn có nhiều người gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được duyệt tham gia vào các nhóm kín trên. Số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sỹ, KOL…

Theo lời khai của Thái, từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện, Thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]