Nóng trong tuần: Toàn cảnh vụ cô gái trẻ bị sát hại, phân xác trong phòng trọ ở Thủ Đức

Toàn cảnh vụ cô gái trẻ bị sát hại, phân xác trong phòng trọ ở Thủ Đức

Nguyễn Đăng Khoa bị bắt giữ tại Bình Định

Ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999; tạm trú TP Thủ Đức) về các tội "Cướp tài sản", "Giết người", "Hiếp dâm".

Trước đó, do sống cùng dãy trọ với chị V.T.T. (SN 1999, quê Đồng Nai) nên chiều 8/2, Khoa nhờ chị T sang phòng mình phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm cướp tài sản.

Sau đó, Khoa dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm khiến chị T tử vong rồi hiếp dâm nạn nhân.

Khoa chiếm đoạt 1 lắc tay và 3 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng của chị T.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.

Đón con về ngoại nhưng không "xin phép", vợ bị chồng đâm chết

Công an điều tra vụ việc chồng đâm vợ chết tại chỗ. Ảnh: CA

Ngày 16/2, Công an huyện Mộ Đức đã tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Thiên (28 tuổi, ngụ xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, đêm 15/2, chị L.T.M.H. (25 tuổi, vợ của Thiên) đến nhà cha mẹ chồng ở xã Đức Minh để đón 2 con nhỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức) chơi.

Đang ở trong nhà, Thiên nghe thấy tiếng con vào xin phép ba để đi cùng mẹ về nhà ngoại.

Cho rằng chị H không báo trước với mình, Thiên và vợ xảy ra cãi vã. Sau đó, Thiên dùng dao đâm vợ chết tại chỗ rồi đến công an đầu thú.

Bé trai 3 tuổi ở Hà Nội bị sát hại ngày mùng 2 Tết

Cơ quan điều tra khởi tố nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở Hà Nội.

Tối 15/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở huyện Sóc Sơn.

Theo đó, nghi phạm bị khởi tố về tội danh “Giết người”.

Trước đó, ngày 11/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán) cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn tiếp nhận tin báo về việc cháu bé tử vong trên địa bàn xã Xuân Giang, nghi bị sát hại.

Nạn nhân là bé trai khoảng 3 tuổi, còn nghi phạm được cho là người hàng xóm.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nghi phạm cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra.

Bé trai 3 tuổi bị nam thanh niên ném xuống kênh

Anh Huy chỉ vị trí cứu được bé trai cách nơi bị ném khoảng 30m. Ảnh: Hoàng Nam

Sáng 17/2 (mùng 8 Tết), UBND huyện Cái Bè (Tiền Giang) tặng giấy khen cùng tiền thưởng cho anh Phan Quốc Huy (30 tuổi, bán quán nước xã Hậu Thành, huyện Cái Bè). 6 ngày trước anh Huy đã cứu bé trai bị kẻ nghiện ma tuý ném xuống kênh.

Theo đó, vào tối mùng 2 Tết, trong khi dọn dẹp quán nước, anh Huy bất ngờ phát hiện có em bé đang vùng vẫy dưới kênh gần nhà. Ban đầu anh tưởng bé tập bơi, nhưng nhìn quanh không thấy người lớn nên hô hoán rồi nhảy xuống cứu bé trai.

Khi mới đưa lên bờ, bé trai rất yếu, chỉ cử động nhẹ chân, tay. Lúc này, nhiều người thân trong gia đình anh Huy cùng hàng xóm gần đó đến sơ cứu rồi đưa bé đi bệnh viện.

Công an sau đó đã truy tìm và bắt giữ Lê Huỳnh Hải (25 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè), nghi phạm ném cháu bé, để điều tra hành vi giết người.

Người này khai nhận, sau khi phê ma túy đã đi bộ đến khu vực. Thấy bé trai, trong cơn ngáo đá, Hải cho rằng là "ác quỷ" hiện hình nên bế ném xuống kênh, sau đó bỏ trốn cách nơi gây án khoảng 10km.

Nghi vỡ nợ 100 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng uống thuốc sâu tự tử

Sáng 18/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã cử lực lượng vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin nam nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại Quảng Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương do liên quan đến tin đồn vỡ nợ.

Người này được xác định là ông L.Tr.Th. (40 tuổi; ngụ TP Đồng Hới) - nhân viên của một ngân hàng công tác tại Phòng giao dịch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trong khi đó, theo nguồn tin của PV, mới đây, ông Th bất ngờ có đơn xin nghỉ việc do liên quan đến nợ đáo hạn giao dịch dân sự hơn 100 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Trong tuần làm việc đầu tiên sau Tết Giáp Thìn 2024, lãnh đạo ngân hàng này đã chấp thuận cho ông Th nghỉ việc.

Do áp lực từ việc nợ nần nhưng mất khả năng chi trả, trong lúc tuyệt vọng, ông Th đã uống thuốc trừ sâu để tử tự. May mắn người nhà kịp thời phát hiện và đưa ông Th vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xuất viện, ông Th bất ngờ "mất tích" bí ẩn, nhiều người cho rằng ông Th đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

