Nóng trong tuần: Thuê thợ lắp camera trong phòng ngủ, nữ khách hàng bị quay clip “nóng”

Thuê thợ lắp camera trong phòng ngủ, nữ khách hàng bị quay clip “nóng”

Ngày 16-9, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Quốc Việt tại trụ sở công an

Theo điều tra ban đầu, Việt là nhân viên của một công ty công nghệ tại TP Đà Nẵng.

Cuối năm 2022, Việt được công ty giao lắp 6 camera an ninh kèm đầu ghi tại nhà chị L.L.H. ở quận Cẩm Lệ.

Do nợ nần, Việt nảy sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp ráp trước đó để xem lén, quay lại cảnh nhạy cảm, riêng tư của khách hàng rồi tống tiền nạn nhân. Sau đó, Việt lưu lại hình ảnh nhạy cảm của chị H. rồi yêu cầu chị chuyển 130 triệu đồng để xóa 2 clip nhạy cảm.

Thấy những clip này, chị H. thương lượng giảm giá xuống còn 110 triệu đồng. Khi chị H. chuyển trước 20 triệu đồng, Việt yêu cầu chuyển hết số tiền và đe dọa sẽ bán clip hoặc đăng lên các trang web đồi trụy.

Chị H. sau đó trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Việt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cựu hoa hậu đang bán dâm với giá 200 triệu đồng thì bị bắt quả tang

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã triệt phá một đường dây môi giới bán dâm, trong đó các các hoa hậu, hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi hoạt động liên tỉnh do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, cựu tiếp viên hàng không) cầm đầu, PC02 phát hiện các đối tượng cầm đầu còn tổ chức môi giới mại dâm cho hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế.

Từ lời khai của hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi) và Hà Thụy Vân Anh (23 tuổi), tổ công tác phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.Trong đó, một phụ nữ từng là hoa hậu một cuộc thi sắc đẹp đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng; và cô gái là từng là hoa khôi du lịch Việt Nam và nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng…

Liêm và Vân Anh khai nhận nếu khách mua dâm như đi tour, đi nhanh, qua đêm… các đối tượng thu tiền trực tiếp của khách. Mỗi lần môi giới thành công, 2 đối tượng được hưởng 1.000-2.000 USD/lần với gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo lập chuyên án triệt phá đường dây buôn tiền giả

Lực lượng chức năng truy xét làm rõ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ phát hiện nguồn tin liên quan đến hai nam thanh niên lưu hành tiền giả trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã giao Phòng An ninh điều tra chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả.

Cơ quan điều tra xác định hai thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005, trú tại TP Hạ Long).

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Đại (SN 1994), Hồng Tuấn Thành (SN 2003, cùng trú tại Nam Định), Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại Thanh Hóa) cầm đầu, thuê nhà tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc làm giả các loại giấy tờ… Sau đó, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500 nghìn đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị, tài liệu khác.

Cha nhẫn tâm sát hại con gái nhỏ rồi đăng lên Zalo

Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Tiến Lưu

Trước đó, trưa 11-9, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thét kêu cứu của trẻ con tại ngôi nhà ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà nên đến kiểm tra thì phát hiện bên trong căn nhà có Lưu và 2 con gái ruột (3 tuổi và 10 tuổi) nhưng cửa bị khoá trái. Thời điểm này, bé gái 10 tuổi đang nằm bất động trên nền nhà.

Hàng xóm yêu cầu mở cửa nhưng Lưu không chịu. Sự việc được trình báo công an phường. Sau khi thuyết phục nhưng đối tượng vẫn không hợp tác, lực lượng công an phải phá cửa, khống chế Lưu. Đồng thời, giải cứu cháu bé 3 tuổi ra ngoài an toàn, còn cháu bé 10 tuổi đã tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ là chị T.T.T.V (38 tuổi) nên mua rượu về nhà uống. Khi có "ma men" trong người, Lưu không làm chủ được hành vi nên đã bóp cổ con gái 10 tuổi dẫn đến tử vong rồi gửi lên một nhóm Zalo, nơi vợ làm cùng.

Bản án vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên

Đỗ Thị Đưa tại phiên tòa. Ảnh Đức Dương.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị Đưa (33 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, sáng 30/10/2022, ba chị em là Đỗ Thị Định (41 tuổi), Đỗ Thị Điểm (35 tuổi) và Đỗ Thị Đưa hẹn nhau đến nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đều (62 tuổi, cùng xã) để đập phá tường.

Sau đó, Điểm xách can xăng đổ ra sàn nhà. Còn Định đóng cửa phòng khách để không cho ai vào ngăn cản, rồi cùng Đỗ Thị Đưa giữ bà Đều để Điểm châm lửa đốt.

Vụ việc khiến bà Đều, Điểm, Định bị bỏng nặng, sau đó đã tử vong, còn Đỗ Thị Đưa bị thương tích 22%. Tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 11 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Đưa 20 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù.

