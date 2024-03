Nóng trong tuần: Hy hữu vụ kiện chồng cũ vì con cùng huyết thống với… chồng mới

Hy hữu vụ kiện chồng cũ vì con cùng huyết thống với… chồng mới

Cơ quan chức năng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện điều chỉnh thay đổi họ cho một cháu trai theo bản án của tòa.

Theo hồ sơ, năm 2007, bà C. và ông A. kết hôn. Hai người con ra đời, khai sinh theo họ ông A.

Năm 2020, 2 người ly hôn, bà C. nuôi con, ông A. tự nguyện cấp dưỡng đến khi các con lớn.

Năm 2021, bà C. kết hôn với chồng mới. Thời điểm này, bà C. nghi ngờ con trai thứ hai (lúc đó 5 tuổi) không phải là con của chồng cũ nên đã xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, con trai thứ hai của bà C. (mang họ của ông A.) là con của người chồng mới.

Sau đó, bà C. khởi kiện, yêu cầu tòa xem xét, công nhận con trai thứ hai có quan hệ huyết thống cha-con với người chồng mới.

Tại tòa, người chồng mới nhất trí với lời khai của bà C. Ông đề nghị xác định ông và bé trai có quan hệ huyết thống cha - con để đảm bảo quyền lợi của cả hai người

Còn bị đơn là ông A. vắng mặt, ông cũng không cung cấp ý kiến cho tòa.

Sự thật vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn “cứu con với”

Sáng 24/2, nữ sinh V.T.M.L. (học lớp 10, huyện Ia Grai, Gia Lai) chạy xe máy đi học rồi mất liên lạc. Đến tối 25/2, người nhà nhận được tin nhắn của cháu với nội dung “cứu con với”. Liên hệ lại với L. nhưng không được, gia đình rất hoảng sợ.

Đến ngày 26/2, cháu L. được tìm thấy trong phòng trọ của một bạn nữ tại thị trấn Ia Kha.

Bị can Nguyễn Ngọc Hiếu. Ảnh: CACC.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hiếu (20 tuổi, ngụ thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi giao cấu với người chưa thành niên.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu và cháu L. có quan hệ yêu đương. Ngày 24/2, cả hai rủ nhau đi chơi nhiều ngày không về nhà.

Nhận tin báo của người nhà cúa L., sau 2 ngày tìm kiếm, công an đã tìm thấy nữ sinh L. tại một phòng trọ trên địa bàn Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Nữ sinh này khai nhận đã có quan hệ tình dục với Nguyễn Ngọc Hiếu.

Thiếu gia “thất thế” trộm trang sức, đồ hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng để thỏa cơn ghiền

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (SN 1992, trú quận 7) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Camera ghi lại cảnh Chiến đang xem trang sức

Trước đó, tối 21/1, Chiến vào vai khách hàng đến một cửa hàng trang sức trên đường Đồng Khởi (quận 1) để mua đồ. Chiến cho biết muốn mua những món trang sức đắt tiền nhất nên được nhân viên tận tình tư vấn và dẫn vào phòng VIP. Lợi dụng lúc nữ nhân viên ra khỏi phòng, Chiến lấy trộm 3 vòng kim loại (tổng giá trị khoảng 2,6 tỷ đồng) rồi tẩu thoát.

Đến tối 24/1, Chiến vào cửa hàng thời trang Hermes với phong cách lịch sự, giao tiếp bằng tiếng Anh khá ấn tượng nên được nhân viên tại đây đón tiếp rất ân cần chu đáo. Cũng với thủ đoạn như trên, Chiến đã trộm 2 bóp cầm tay nam và 1 ví đựng thẻ (tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Vào cuộc truy xét, lực lượng chức năng đã đưa Phan Văn Chiến về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT, Chiến đã giao nộp toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt. Đối tượng cho biết trước đây gia đình có điều kiện nên có cuộc sống thượng lưu. Đến khi gia đình phá sản, Chiến không có việc làm ổn định nhưng vẫn thích xài những sản phẩm cao cấp. Vì vậy Chiến đã đến các cửa hiệu nói trên để trộm cắp.

Các món trang sức cao cấp đắt tiền, sản phẩm hàng hiệu sau khi trộm được, Chiến đem về sử dụng thỏa mãn cơn ghiền hàng hiệu, phần khác nếu được giá sẽ bán lại lấy tiền tiêu xài.

Sát hại người đàn ông ngồi ăn với vợ cũ, nghi do ghen tuông

Phòng CSHS – Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Thuyết (53 tuổi, ở Tứ Kỳ, tỉn Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, xảy ra tại xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) vào tối 27/2.

Hiện trường vụ án

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tối 27/2, bà B.T.T. (SN 1978, trú huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đang ăn cơm cùng 3 người bạn tại nhà trọ ở xã Ngọc Sơn (Hải Dương).

Lúc này, Phạm Văn Thuyết (chồng cũ bà T., đã ly hôn khoảng 3 năm nay) đến nhà trọ bà T., mang theo dao bầu. Tại đây, Thuyết đã đâm nhiều nhát trúng ông Nguyễn Văn N. (59 tuổi, ở huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Bị đâm, nạn nhân chạy ra ngoài dãy nhà trọ thì gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông N. đã không qua khỏi.

Theo cơ quan điều tra, nghi vấn nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ghen tuông.

Trang Nemo bị buộc thi hành án tù

Ngày 27/2, TAND quận 10 (TP.HCM) đã ban hành quyết định thi hành án 9 tháng tù đối với Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo, ngụ quận 10, TPHCM).

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, phạt 9 tháng tù đối Trang, Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương. Bị cáo Phan Hoàng Nam bị tuyên y án 1 năm tù. Các bị cáo cùng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau đó Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án, tuy nhiên sau khi xem xét, xác minh, TAND quận 10 đã không chấp nhận.

Theo nội dung vụ án, chiều 16/1/2022, Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng quần áo của Trang Nemo tại quận 1 để xin lỗi vì mâu thuẫn bán hàng online trước đó.

Khi gặp, Trang giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), Quy và một nhân viên khác của cửa hàng xông vào hành hung chị Khanh. Người bạn khác của My xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt đưa tất cả đương sự về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát. Chị Khanh bị thương tích 3%.

