Nóng trong tuần: Cơ trưởng và người tình điều hành đường dây bán dâm hàng nghìn đô

Cơ trưởng và người tình điều hành đường dây bán dâm hàng nghìn đô

3 đối tượng điều hành đường dây mại dâm bị tạm giữ.

Sáng 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Trần Cao Nguyên (SN 1982, hiện là phi công - cơ trưởng của một hãng hàng không), Nguyễn Thị Ly (thường gọi là Quạ, SN 1982, bạn gái của Nguyên) và Huỳnh Lê Bảo Yến (SN 1994) và Võ Thị Minh Thùy (SN 1990), về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận 1 (TP.HCM) và Công an phường Bến Nghé, đã bắt quả tang các đối tượng Ly, Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 căn hộ ở phường Bến Nghé (quận 1).

Tại cơ quan công an, Nguyên và Ly khai nhận, được một người bạn cho mượn 2 căn hộ trên để ở. Nhưng cả hai đã sử dụng địa điểm này kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm khi khách có nhu cầu.

Giá bán dâm dao động từ hàng chục triệu đồng đến vài nghìn đô la Mỹ cho một lần đi khách.

Để hoạt động, Ly liên kết với Thùy tìm kiếm gái bán dâm để ăn chia với nhau và kêu Yến giúp sức thông qua việc đi chợ mua đồ ăn thức uống, phục vụ khách ăn uống tại chỗ và ghi sổ các lần khách quan hệ.

Ngoài việc chứa mại dâm như nêu trên, Ly còn khai nhận môi giới phụ nữ bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại địa bàn TP Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và TP Hồ Chí Minh.

Con trai 15 tuổi sát hại cha rồi đốt xác phi tang

Người dân ngỡ ngàng khi hay tin đứa trẻ 15 tuổi giết cha rồi đốt xác phi tang. Ảnh: VT

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Đình Thi (15 tuổi ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/12, Thi cãi lại ông N.M.T (53 tuổi, cha của Thi). Sau khi lời qua tiếng lại, Thi đã dùng hung khí sát hại ông T rồi đốt thi thể nạn nhân. Tiếp đó, đối tượng dùng băng keo quấn thi thể cha lại rồi gác lên la phông phía sau mái nhà tắm để phi tang.

Bắt trưởng nhóm “Hỗ trợ người dân về đêm” ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Đinh Quang Bảo

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Bảo (SN 1999, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bảo là trưởng nhóm xã hội tự phát có tên “Hỗ trợ người dân về đêm”.

Trước đó, Bảo cùng 7 người trong nhóm điều khiển xe máy trên Quốc lộ 51 hướng Bà Rịa – Vũng Tàu về Đồng Nai. Khi đến phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, nhóm của Bảo phát hiện 3 người gồm: Nhung; Nam và Duy có hành vi mua bán chất ma tuý.

Tại đây, Bảo đe dọa sẽ báo cảnh sát nên Nhung hứa sẽ đưa tiền cho Bảo. Thấy vậy, Bảo đồng ý và ra giá 5 triệu đồng rồi để nhóm đối tượng mua bán ma tuý rời đi.

Về nhà, Bảo đã nhiều lần gọi điện đe dọa và đến tận nhà đối tượng mua bán ma tuý để chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng.

Thông tin bất ngờ về băng cướp ngân hàng táo tợn ở TP.HCM

Từ trái qua, Mỹ, Lợi và Tuyền. Ảnh: Công an cung cấp.

Vụ việc xảy ra tại PGD Nhị Xuân Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ngày 24/10. Các đối tượng cướp được 3,8 tỉ đồng và công an đã thu hồi phần lớn tài sản bị cướp.

Công an cũng thu giữ một lượng tiền mặt mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Qua giám định, các cơ quan chức năng kết luận đây là tiền giả.

Nhóm Mỹ khai dùng tiền giả mua cà phê, nước ngọt tại xã Tân Thành, huyện Gò Công (Tiền Giang). Đồng thời, các đối tượng dùng tiền giả mua hàng tại Tây Ninh. Mục đích là để người bán thối lại tiền thật.

Phá ổ mại dâm với 200 “chân dài”, thu 21,5 tỷ đồng tại nhà "tú ông"

Ngày 30/12, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do người nước ngoài điều hành. Công an bắt khẩn cấp và tạm giữ Zhang Lei (người Trung Quốc, SN 1975) cùng 6 người khác tội "Môi giới mại dâm".

Công an TP.HCM khám nơi ở của ông trùm mại dâm

Công an phát hiện nhà hàng Fortune (quận 5) do Zhang Lei làm chủ, tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp.

Mỗi ngày, nhà hàng tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm tiếp viên. Nơi này tiếp chủ yếu là khách nước ngoài.

Nhà hàng có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ, hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 5 triệu đồng, nếu qua đêm trả 12 triệu đồng/đêm.

Công an phát hiện 5 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhiều khách sạn ở quận 5.

Từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2023, Zhang Lei đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn, khoảng 44 tỉ đồng. Tại nhà riêng Zhang Lei, cảnh sát thu hơn 21,5 tỷ đồng trong két sắt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]