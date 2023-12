Nỗi ám ảnh của kẻ sát nhân sau 13 năm gây án

Người phụ nữ xấu số ấy sau 13 năm mất tích chỉ còn lại bộ hài cốt không nguyên vẹn nhưng hé lộ một vụ án mạng kinh hoàng, tưởng rằng sẽ mãi mãi chôn chặt trong bể nước bỏ hoang nếu không có một sự phát hiện tình cờ và sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự đất Cảng.

Vụ mất tích bí ẩn

Những ngày này, nhà chồng và nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thu Thanh luôn tấp nập người ra vào hỏi thăm. Nhất là khi thông tin về kẻ sát nhân sát hại chị Thanh cách đây 13 năm bị bắt khiến nhiều người càng bàng hoàng, sửng sốt. Suốt 13 năm, gia đình nạn nhân đã tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền của để đi tìm tung tích nạn nhân, thì không ngờ nạn nhân lại bị chết tức tưởi và giấu xác chỉ cách nhà vài trăm mét.

Hiện trường nơi phát hiện bộ hài cốt nạn nhân

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6/12/2023, ông Nguyễn Văn Quỳ, ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), hoảng hồn khi phát hiện một bộ xương người không còn nguyên vẹn ở bể nước bỏ hoang, trong lúc tìm chó đi lạc. Đến ngày 13/12/2023, sau khi sự việc được trình báo, cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh. Chị Thanh mất tích từ năm 2010, Công an thành phố Hải Phòng xác định, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bà Chu Thị Thường (sinh năm 1967, mẹ đẻ chị Thanh) cho biết, thông qua báo chí, bà mới biết được bộ hài cốt tìm thấy trong bể nước thải cách nhà chồng chị Thanh không xa chính là cô con gái đã mất tích 13 năm của bà. Chị Thanh là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Năm 2006, chị Thanh lập gia đình với người đàn ông cùng làng và có với nhau một bé trai. Hai vợ chồng mở cửa hàng bán gas để lập nghiệp.

Đối tượng Bùi Trung Thành

Tối 8/12/2010, bà ăn cơm cùng con gái mà không biết đó là lần gặp cuối cùng. Chị gái Thanh cũng hẹn em hôm sau sang nhà ăn cơm nhưng từ đó không bao giờ chị gặp lại em gái nữa. Trưa 9/12/2010, chị Thanh gửi con trai hơn 3 tuổi để đi giao gas. Lúc này, chồng chị đang theo xe đường dài vào miền Nam. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị gái chị Thanh gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Cuối giờ chiều, anh rể sang nhà tìm chỉ thấy cửa nhà còn đang mở, con trai chị Thanh vẫn gửi nhà hàng xóm.

Sau đó, gia đình nhờ loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm, thậm chí còn cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm khắp các ao, hồ xung quanh rồi mở rộng tìm kiếm ra cả sông Kinh Thầy và các hang núi, nghĩa địa trong vùng. Sáng sớm hôm sau, một người dân trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của chị Thanh ở sát miệng cống.

Nhận được thông tin, người thân và chính quyền đã tổ chức nhiều cuộc tìm kiếm chị Thanh nhưng bất thành. Trời rét căm căm, nhiều người vẫn lao xuống nước, thậm chí thuê cả thợ lặn nhưng vẫn không phát hiện thêm dấu vết gì. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, gia đình chị Thanh cũng tìm kiếm ở nhiều nơi và tìm tới cả biện pháp tâm linh để mong có chút manh mối về chị Thanh, thế nhưng mọi việc vẫn đi vào ngõ cụt. Lúc này, trong vùng xuất hiện một số tin đồn ác ý rằng chị Thanh bỏ nhà đi theo người khác khiến gia đình càng thêm đau xót.

Hy vọng của gia đình tưởng chừng bị dập tắt hoàn toàn, thì chiều 6/12 vừa qua, sau 13 năm chị Thanh mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ bất ngờ phát hiện hài cốt của chị trong bể nước thải của ngôi nhà bỏ hoang. Và điều trùng hợp là sau 13 ngày, Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra, khám phá thành công vụ án mạng kinh hoàng xảy ra cách đây 13 năm, mà kẻ giết người lại là người cùng làng với nạn nhân, gây án khi mới 17 tuổi.

Chân dung hung thủ và hành trình phá án

Vụ mất tích bí hiểm của nạn nhân xảy ra từ 13 năm về trước được đánh giá như một “kỳ án”, với manh mối ban đầu là bằng không. Dù đã được điều tra tích cực nhưng đi vào ngõ cụt vì không tìm được nạn nhân hay có bất cứ manh mối nào của kẻ tình nghi. Sau 13 năm, hài cốt nạn nhân đã được tìm thấy ngay tại địa phương. Tuy nhiên, mọi dấu vết, thông tin liên quan đến vụ án đã bị thời gian xóa nhòa tất cả.

Lực lượng Công an tái dựng lại hiện trường

Tuy nhiên, theo Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS CATP Hải Phòng, với quyết tâm tìm ra kẻ gây án, Công an thành phố Hải Phòng đã thành lập ban chuyên án, huy động 300 cán bộ, trinh sát phá thành công vụ án chỉ trong vòng 13 ngày.

Sau khi bộ hài cốt được phát hiện, cơ quan Công an mất 7 ngày để giám định ADN và cho ra kết quả xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh. Dù biết là khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS CATP Hải Phòng quyết tâm đưa kẻ giết người ra ánh sáng. Toàn bộ hiện trường cách đây 13 năm được tái hiện lại.

13 năm trước, khu vực xã Lại Xuân là “công xưởng” khai thác đá của Hải Phòng, nhiều người đổ về làm việc. Cùng với chính quyền địa phương, Ban chuyên án lập danh sách những người có mặt ở thời điểm đó và phân thành 4 nhóm đối tượng được xác định có thể gây án là thợ khai thác đá, công nhân xây dựng, người nghiện và đối tượng hình sự. 13 năm đã có quá nhiều thay đổi, người còn người mất, người chuyển đi nơi khác, số lượng người phải xác minh khá lớn nên lực lượng Công an phải mất 8 ngày để xác minh, đồng thời huy động mọi lực lượng nghiệp vụ tham gia.

Sau nhiều ngày ròng rã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã “khoanh vùng” được 3 đối tượng, trong đó nổi lên là Bùi Trung Thành (sinh năm 1993, là con riêng của bà Nguyễn Thị Hoạt đang ăn ở như vợ chồng với ông Nguyễn Văn Quỳ - chủ nhà và cũng là người đầu tiên phát hiện ra bộ hài cốt). Khi bị triệu tập, cả 3 người không thừa nhận liên quan cái chết của chị Thanh. Trong 3 người, các điều tra viên thấy Thành có “tâm lý đáng ngờ nhất”. Nắm bắt điều đó, Ban chuyên án nhiều lần mời Thành đến làm việc. Biện pháp đấu tranh tâm lý “đánh vào” sự ăn năn, hối hận liên tục được sử dụng. Cuối cùng Thành đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Bùi Trung Thành thực nghiệm lại hiện trường

Thông tin Bùi Trung Thành là hung thủ khiến người dân thôn Pháp Cổ bàng hoàng, bởi Thành gây án khi còn quá trẻ. Trong khi đó, suốt nhiều năm qua, Thành sống khép kín, khá hiền lành, chịu khó và không hề gây xích mích với ai. Bản thân Thành có hoàn cảnh khá éo leo. Trước khi bị bắt, Thành làm nghề lái máy xúc. Từ khi bố mất, Thành ở một mình và sống khép kín, chăm chỉ làm ăn. Thành cũng mới xây nhà được vài năm và dù đã 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình riêng.

Gia đình Thành có 4 người gồm bố mẹ và một chị gái, khi Thành được hơn 10 tuổi, bà Hoạt đã ly dị chồng và về ở với ông Quỳ cách nhà khoảng 300m. Bố Thành làm lao động tự do tại các máng khai thác đá và thường xuyên uống rượu, say xỉn. Thành ở cùng bố và lang thang, làm thuê từ mỏ này sang mỏ khác, không được học hành tới nơi tới chốn khi cuộc sống gia đình ly tán.

Đối tượng Bùi Trung Thành chỉ nơi gây án

Khi vụ án xảy ra, cũng là thời điểm bà Hoạt, mẹ của Thành bị bắt vì sản xuất vật liệu nổ trái phép. Trong khi đó, ông Quỳ, chủ căn nhà bỏ hoang cũng đang thụ án vì tội danh khai thác đá trái phép.

Thời điểm xảy ra vụ án, Thành khi ấy mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Mặc dù có điều kiện về kinh tế, nhưng Thành lại ngập vào ma túy và cờ bạc. Khi dính nợ nần không có khả năng thanh toán, Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị Thanh nhà bán gas vì biết chị có trang sức là dây chuyền vàng đeo trên người.

Ngày 3/12/2010, Thành không gọi điện thoại mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị Thanh chở đến nhà ông Quỳ một bình gas. Do vậy mà thời điểm xảy ra vụ án cơ quan Công an đã không đưa Thành vào danh sách tình nghi do đối tượng không trao đổi bằng điện thoại. Ngôi nhà ông Quỳ nằm ở gần núi, có vườn rộng, khi đó đang bỏ không vì ông Quỳ và bà Hoạt đều đang phải chấp hành án tù. Thành thi thoảng có qua lại nơi này.

Và khi chị Thanh mang gas đến nhà, Thành bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân đập đầu xuống đất bất tỉnh. Nghĩ là chị Thanh đã chết, sau khi tháo lấy sợi dây chuyền, Thành bế chị Thanh ra bể nước để không sau nhà giấu xác, hòng che giấu tội ác. Để tránh bị phát hiện, Thành còn dùng cành cây phủ lên miệng, rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, Thành mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt xuống. Còn sợi dây chuyền vàng, Thành mang bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết. 7 năm sau khi gây án, Thành mới quay lại hiện trường, thấy nắp đã bị vỡ nên tìm cách đậy lại.

Bùi Trung Thành thú nhận, trong suốt 13 năm qua, hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Cũng vì bị ám ảnh về tội ác của mình nên khi khai nhận hành vi phạm tội, Thành nhớ rõ từng chi tiết, phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được. Và được sự động viên, giải thích của cán bộ điều tra, đối tượng Bùi Trung Thành đã giữ bình tĩnh, hợp tác với cơ quan Công an trong quá trình lấy lời khai và thực nghiệm điều tra.

Thành khai nhận, mỗi ngày Thành chỉ ngủ được một vài tiếng, còn lại là thao thức vì bị ám ảnh. Nhiều lúc ngồi với bạn bè, người thân, Thành luôn than thở rằng cuộc sống của mình sẽ không biết đi đâu, về đâu. Luôn mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ, nhưng Thành cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá. Vì vậy nên Thành không lập gia đình, vì lo sợ vợ con sau này sẽ bị liên lụy. Thành còn nghĩ đến việc báo hiếu sớm nên từ sau khi gây án hắn lao vào kiếm tiền xây nhà, trang trải cho mẹ mình trước lúc đền tội.

