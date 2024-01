Nổ súng trong quán nhậu ở Long An, 5 người bị bắt giam

Ngày 4-1, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với năm bị can về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can gồm: Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Đình Tú, Lê Nhựt Minh và Nguyễn Ngọc Thành Thu (cùng ngụ tỉnh Long An).

Ngày 28-12-2023, cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt các quyết định, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Tiến, Minh, Thu, Lâm. Bị can Tú do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa tạm giam trong vụ án khác.

Bị can Lê Nhựt Minh bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, vào ngày 16-7-2023, do mâu thuẫn cá nhân với T.V.D (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), Phạm Minh Tiến đã cùng Tú, Minh, Thu, Lâm và một số thanh niên khác hẹn nhóm của D đến một quán nhậu ở phường 6, TP Tân An, Long An để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi, đánh nhau, nhóm Tiến đã sử dụng súng tự chế bắn 2 phát về phía D nhưng không trúng. D bị đánh trọng thương ở đầu được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An khâu vết thương.

Bị can Nguyễn Ngọc Thành Thu cùng tang vật. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An đã tiếp nhận nguồn tin, tiến hành thu giữ tang vật gồm hai khẩu súng ngắn dạng ổ quay và 10 viên đạn.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM xác định hai khẩu súng trên là súng chế tạo thủ công, có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng. Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An đã chuyển nguồn tin cho cơ quan an ninh điều tra thụ lý giải quyết.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]