"Nổ" quen biết rộng lừa chạy án cho bị cáo phạm tội ma túy lấy 600 triệu đồng

Ngày 24-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng (52 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Tiến Dũng bị bắt vì lừa chạy án

Nạn nhân trong vụ án là một gia đình ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bị chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An điều tra cho thấy, bản thân Dũng là lao động tự do, nhưng Dũng đi nói với những người mà bản thân quen biết và bà con nhân dân rằng bản thân Dũng có mối quan hệ rộng, có thể chạy án. Từ đó, Dũng lừa chạy án cho một bị cáo (bị bắt vì phạm tội về ma túy) ở thị xã Hoàng Mai, chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an Nghệ An thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết.

