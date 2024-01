Nhóm thanh niên dụ 1 người Trung Quốc ra biên giới rồi bắt cóc, tống tiền

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 13/1, Phạm Hữu Khoan (SN 1998, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) đã lên kế hoạch dẫn dụ một công dân Trung Quốc là Hoàng Tải Việt (SN 1999, trú tại thị trấn Long Bang, TP Tịnh Tây, Trung Quốc) sang địa phận xóm Cô Tó (xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh) với mục đích bắt cóc đòi tiền chuộc, do trước đó Khoan và Việt có tranh chấp nợ nần.

Để thực hiện mục đích này, Khoan đã lôi kéo 10 người khác tham gia cùng. Các đối tượng liên lạc với nhau bằng ứng dụng mạng xã hội. Sau khi bị dẫn dụ, Việt và một công dân Trung Quốc khác là Dương Hoa Cương ra khu vực biên giới, các đối tượng đã hành hung hai nạn nhân.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tiếp đó, Khoan và đồng bọn thả Dương Hoa Cương về nước nhưng khống chế Hoàng Tải Việt đưa về giữ tại một lán không có người thuộc bản Khun (thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh). Tại đây, Khoan yêu cầu Việt gọi điện về nhà cho người thân nhằm đòi tiền chuộc. Sau khi nhận được 240 triệu đồng, ngày 14/1, Khoan đã thả cho Hoàng Tải Việt trở về Trung Quốc.

Nhận thông báo của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Công an tỉnh Cao Bằng lập tức cho điều tra, xác minh làm rõ. Ngày 25/1, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hữu Khoan và 10 đối tượng có liên quan về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]