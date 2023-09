Nhóm thanh niên đập phá, xịt khí CO2 vào bảo vệ toà nhà tại quận 7

Camera đã ghi lại cảnh giằng co, xịt khí CO2, đập phá cửa phòng giữa một nhóm mặc áo trắng khoảng 30 người và lực lượng bảo vệ toàn nhà xảy ra tại quận 7, TP.HCM.

Đến 18-9, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhóm người xịt khí CO2 vào lực lượng bảo vệ toà nhà. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 9-8, Đội bảo vệ thuộc Ban quản lý Toà nhà Victory Tower (phường Tân Phú, quận 7) đang gác trực tại các điểm chủ chốt thì có một nhóm khoảng 30 người lạ mặt xuất hiện ở cửa sau toà nhà.

Sau đó, nhóm người tiến vào bên trong và thông báo là đến để tiếp nhận quyền quản lý vận hành toà nhà nhưng bị đội bảo vệ, an ninh toà nhà ngăn cản.

Lúc này hai bên đôi co và nhóm người đã đánh, siết cổ, lôi kéo và liên tục đấm, đá vào người của lực lượng bảo vệ.

Nhóm người xịt khí CO2, đập phá cửa phòng kỹ thuật toà nhà. Ảnh: Cắt từ clip

Một bảo vệ phản ứng bằng cách xịt khí CO2 nhưng bị nhóm này khống chế. Sau đó, rất nhiều người đã dùng xà beng, thang xếp, bình CO2 nhằm phá hỏng cửa Phòng trung tâm điều khiển Hệ thống kỹ thuật Toà nhà (phòng FCC).

Cũng theo hình ảnh camera, trong quá trình phá cửa, nhóm người đã nhiều lần xịt trực tiếp khí CO2 vào mắt đội ngũ nhân viên kỹ thuật, bảo vệ khiến những người này không thể phản kháng và bị kéo ra khỏi phòng FCC.

Bà Vũ Ngọc Hương, Tổng Giám đốc công ty Sao Kim, đơn vị đang thuê tòa nhà cho biết vụ việc đã khiến bốn nhân viên bảo vệ, an ninh bị thương.

“Tôi đã trình báo Công an phường Tân Phú, quận 7 nhờ can thiệp và lực lượng công an đã đưa bốn nhân viên đi bệnh viện cấp cứu” - bà Hương nói thêm.

Lực lượng công an sau đó đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Hai nhân viên kỹ thuật toà nhà bị ảnh hưởng mắt phải vào viện điều trị. Ảnh: NTCC

Cũng theo bà Hương, công ty bà có tranh chấp chi phí vận hành quản lý toà nhà và vụ việc đang chờ tòa án xét xử thì xảy ra sự việc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]