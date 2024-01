Nhóm chuyên vào các bệnh viện ở Bình Thạnh cho vay bị bắt

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoa (53 tuổi), Tô Bá Nguyên (29 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (49 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy (52 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Công an làm việc với Huy về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, bà Hoa đã lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho vay góp và vay tiền đứng. Người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD, CMND, sổ hộ khẩu và ký giấy vay tiền. Số tiền vay tối thiểu từ 500 ngàn đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.

Sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi một ngày đầu, sau đó mới được nhận số tiền phần còn lại.

Tô Bá Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng.

Đến thời điểm bị bắt, nhóm của bà Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360% đến 720%/ năm, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hàng trăm triệu đồng.

Đặng Thị Hoa lợi dụng sự cấp bách của người khám bệnh tại các bệnh viện rồi cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Với thủ đoạn tương tự, nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho vay tiền với lãi suất từ 120% đến 730%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 412 triệu đồng. Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, đao, kiếm, đến tận nhà, tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe dọa, sỉ nhục ép người vay trả tiền.

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay trên, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Cụ thể như sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, CCCD, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, ba xe ô tô, ba xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.

Một số tang vật Công an thu giữ được.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an quận Bình Thạnh thông báo ai là người đã vay tiền của các nhóm trên nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo.

