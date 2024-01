Nhóm cho vay lãi nặng đánh, bắt con nợ viết giấy vay gấp nhiều lần tiền gốc

Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã khởi tố bị can đối với Hoàng Lam Trường, Vũ Minh Toàn cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 1, Điều 201 Bộ luật hình sự và tội “Cướp tài sản” theo Khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự; khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Hậu, Phạm Văn Hoàn về tội “Cướp tài sản” theo Khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự; khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lương, Đỗ Minh Tiến về tội “Cướp tài sản” theo Khoản 1, Điều 168 Bộ luật hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình phát hiện nhóm đối tượng Vũ Minh Toàn (SN 2000, trú tại xã Nam Hà, huyện Tiền Hải), Hoàng Lam Trường (SN 1999, trú tại thị trấn Tiền Hải) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cướp tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh và làm rõ hành vi của các đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ năm 2022, lợi dụng nhu cầu của người dân cần tiền vay, Toàn và Trường đã cho một số công dân huyện Tiền Hải vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 182,5%/năm, cao gấp từ 5,475 lần đến 9,125 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015) thu lợi bất chính với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi người vay không có tiền trả nợ, Trường, Toàn và các đối tượng Hoàng Ngọc Hậu (SN 2000, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương), Phạm Văn Hoàn (SN 2001, trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, Phạm Văn Lương (SN 2007, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương), Đỗ Minh Tiến (SN 2007, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư) gọi điện, đến nhà chửi bới, đe dọa khiến người vay nợ bỏ trốn không dám về nhà. Khi người vay về nhà nhóm Toàn, Trường đến tận nhà đe dọa, ép buộc và đánh bắt người vay nợ phải viết giấy vay nợ tiền với số tiền hơn nhiều lần số tiền gốc cho vay.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

