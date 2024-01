Nhóm 2X ngày rúc nhà nghỉ, đêm “ăn hàng” bằng thủ đoạn trộm cắp xe máy

Trưa 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, vừa phá thành công chuyên án, làm rõ 5 đối tượng từ Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm xe mô tô.

Điều tra viên đang lấy lời khai các đối tượng.

Thời gian gần đây, tại địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe mô tô. Thủ đoạn gây án của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân không khóa cổ để vỉa hè, nơi vắng vẻ, thậm chí đột nhập vào nhà dân lấy trộm. Sau khi tiếp cận được các phương tiện, nhóm đối tượng dùng tuốc-nơ-vít tháo vỏ xe, đấu dây điện cho xe nổ máy và nhanh chóng tẩu thoát.

Thực nghiệm hiện trường một trong số vụ án các đối tượng gây ra.

Trước tình hình đó, Công an TP Huế xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ. Sau khi thu thập các chứng cứ, tài liệu; các Tổ công tác của Công an TP Huế nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, phối hợp Công an các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nguyễn Vũ Trung (SN 2002), Nguyễn Thành (SN 2004), Lê Tùng Dương (SN 2006) và Phan Văn Hoàng Long (SN 2007, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Nhóm đối tượng gây ra 10 vụ trộm xe mô tô liên tỉnh.

Riêng, Bùi Minh Hùng (SN 1994, trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là một đối tượng trong nhóm hiện đã bỏ trốn. Qua đấu tranh bước đầu, nhóm đối tượng này khai nhận gây ra 10 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn TP Huế. Sau khi lấy trộm được xe, các đối tượng chạy thẳng ra TP Đông Hà (Quảng Trị) để tiêu thụ.

Kết quả định giá tài sản 10 xe mô tô mà các đối tượng lấy trộm có giá trị 108,5 triệu đồng. Số tiền này, các đối tượng sử dụng thuê nhà nghỉ để lưu trú, chia nhau tiêu xài. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã bắt tạm giam các đối tượng nói trên. Đồng thời, đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]