Nhiều phụ nữ sập bẫy lừa của các 'quý ông' nước ngoài, bị mất hơn 100 tỉ đồng

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn trình báo của chị H.T.S (ngụ P.Thắng Lợi, TP.Pleiku) về việc bị lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Từ trình báo của chị S, Công an Gia Lai đã thành lập chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa “nhận quà, ngoại tệ từ nước ngoài”. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an đã bắt, khởi tố một số đối tượng (trong đó có một người quốc tịch nước ngoài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, thu giữ tiền, và các thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của các đối tượng.

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, rồi kết bạn làm quen. Các đối tượng tự nhận đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ.

Khi nạn nhân tin tưởng, những đối tượng này giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế để liên lạc liên hệ yêu cầu gửi các loại phí, thuế... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Trong đó, bị can Okoye Emeka Gabriel (SN 1981, ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh) đã mua và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để cho đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào. Sau đó, Okoye Emeka Gabriel sẽ thực hiện giao dịch rút tiền mặt ra và đưa lại cho các đối tượng lừa đảo.

Công an Gia Lai thông báo, ai là bị hại của các đối tượng nêu trên, trực tiếp đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]