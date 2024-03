Nhậu nhẹt say sưa, chạy xe vi phạm giao thông còn ném đá vào công an

Ngày 11/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Thành Dương (SN 1986, trú tại số 425 – đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Đối tượng Dương đã có hành vi đe dọa, đòi tiền “bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng CSGT.