Nhà giám đốc trung tâm kiểm nghiệm thuốc ở Đắk Lắk bị tạt sơn

Sáng 24-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết Công an TP đã cử đội nghiệp vụ cùng với Công an phường Tân Lợi để xác minh, làm rõ một gia đình bị tạt sơn ngoài cổng.

“Sáng nay, lực lượng đã có mặt ở khu vực bị tạt sơn, tuy nhiên gia đình người liên quan đi vắng. Chúng tôi đang chờ báo cáo lại sự việc cụ thể mới có hướng xử lý tiếp theo” - vị lãnh đạo này nói thêm.

Nhà Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Đắk Lắk bị tạt sơn. Ảnh: NG

Theo ông Trần Quốc Lộc (ngụ đường Lê Lợi, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột), nhà ông vừa bị kẻ xấu xịt sơn trước cổng nhà, gia đình cũng đã trình báo sự việc đến công an.

Ông Lộc xác nhận gia đình ông không có mâu thuẫn hay xích mích với ai.

“Cả hai vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, hàng xóm phần đa là công chức, chúng tôi cũng không xích mích với ai, sự việc xảy ra khiến tôi hết sức bất ngờ” - ông Lộc nói.

Được biết, ông Trần Quốc Lộc đang là Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Đắk Lắk.

