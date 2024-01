Người sát hại phó công an phường ở Huế từng nhiều lần chặn xe, đánh người

Ngày 13-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đại úy Trần Duy Hùng (Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế) đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Người gây án là Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, ở phường Thủy Vân, TP Huế, có dấu hiệu bị tâm thần).

Nguyễn Tấn Sang thường có hành vi chặn xe người đi đường. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi thông tin này đăng tải, chính quyền địa phương, người dân cho biết Sang thường có hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường và từng được Công an phường Thủy Vân thông báo để người dân cảnh giác.

Công an phường Thủy Vân ra thông báo kèm với hình ảnh của Sang. Ảnh: BT

"Nhiều người dân thường xuyên đi ngang qua đoạn đường này chắc sẽ nhận ra vì Sang thường xuyên chặn xe. Có người từng bị thanh niên này đánh khi đi ngang qua đây" - anh NVT (ở phường Thủy Vân) nói.

Mới đây, vào ngày 9-1, Công an phường Thủy Vân cũng có thông báo đến các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, người dân sinh sống trên địa bàn về hành vi của Sang để người dân nâng cao cảnh giác.

Hiện trường vụ việc khiến Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh. Ảnh: ND

Cụ thể, thông báo này nêu Nguyễn Tấn Sang thường xuyên đứng giữa lòng đường đoạn đường Lê Đức Anh giao với đường 36m Xuân Hòa, gây ách tắc, ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương.

Thông báo nêu rõ đặc điểm nhận dạng kèm với hình ảnh để người dân nhận dạng, đồng thời khi phát hiện đối tượng có hành vi gây mất ANTT thì thông báo đến Công an phường.

Thông báo này kèm địa chỉ và số điện thoại của công an phường, trưởng công an phường và đại úy Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường để người dân liên hệ.

Vào khoảng 18 giờ, ngày 12-1, Sang tiếp tục thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, đại úy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Khi phát hiện tổ công tác, người này chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công đại úy Hùng.

Thấy người này manh động và liều lĩnh, lại sử dụng hung khí nguy hiểm nên đại úy Hùng dũng cảm lao vào khống chế, bị Sang dùng dao tấn công vào vùng cổ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]