Người phụ nữ ở Trà Vinh bị chồng cũ sát hại dã man

Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Phong (43 tuổi; ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Nguyễn Minh Phong

Theo điều tra, cuối năm 2023, Phong và bà N.V.P ly hôn. Tuy nhiên, do còn tình cảm nên Phong muốn hàn gắn nhưng bà P. không đồng ý. Phong chuẩn bị dao và thuốc trừ sâu với mục đích sát hại vợ cũ rồi tự tử.

Sáng 23-1, Phong nhờ bà P. mua thuốc điều trị bệnh.

Khi vợ cũ đến nhà, Phong dùng dao đâm nhiều nhát làm bà P. tử vong, sau đó Phong uống thuốc trừ sâu tự tử.

Sự việc được người thân phát hiện và đưa Phong đi cấp cứu, điều trị. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng ở tỉnh Trà Vinh, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]