Người phụ nữ mất tích gần 2 tháng được phát hiện tử vong tại Campuchia

Ngày 3/3, ông Lê Minh Hòa, Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, chị Đ.T.T.Th. (SN 1991, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar), người mất tích gần 2 tháng đã được cơ quan chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. “Thi thể của chị Th. được phát hiện tại một tỉnh ở Campuchia, tiếp giáp với Thái Lan. Hiện chưa rõ nguyên nhân chị Th. tử vong do đâu”, ông Hòa cho hay.

Cũng theo ông Hòa, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết cho người nhà gia đình nạn nhân sang Campuchia để đưa thi thể về. “Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó, xã đã trích một phần kinh phí từ Quỹ vì người nghèo, đồng thời kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ người nhà sang Campuchia đưa thi thể nạn nhân về”, ông Hòa thông tin thêm.

Nỗi buồn bao trùm căn nhà gia đình chị Th. sau khi tiếp nhận thông tin.

Trao đổi với ông Đào Ngọc Q. (SN 1955, bố của chị Th.) cho biết, chị Th. là con thứ tư trong gia đình có 7 anh chị em. “Ngay từ nhỏ, cháu là đứa học giỏi nhất nhà, luôn sống hiền hòa, biết quan tâm đến bố mẹ, gia đình, người thân nên ai cũng yêu thương, quý mến. Cháu Th. cũng là đứa con mà tôi đặt nhiều kỳ vọng nhất”, ông Q. buồn bã nói.

Cũng theo ông Q., sau khi tốt nghiệp lớp 12, Th. xin gia đình đi tu ở một ngôi chùa tại một tỉnh phía Nam. Trong thời gian đi tu, thỉnh thoảng, Th. vẫn về thăm bố mẹ, người thân, gia đình. Đến cuối năm 2023, Th. đã xin nhà chùa ra ngoài để chữa trị bệnh.

“Vào đầu tháng 12/2023 (âm lịch), Th. bắt xe khách về Đắk Lắk để làm căn cước công dân. Ngay chiều hôm đó, cháu lên xe khách xuống Sài Gòn để tiếp tục chữa bệnh. Khoảng 2-3 hôm sau, Th. vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm bố mẹ. Nghe con cười nói vui vẻ qua điện thoại, tôi rất mừng và cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, không lâu sau, gia đình liên tục gọi điện thoại cho cháu thì chỉ nghe điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Rồi sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với Th.”, ông Q. nhớ lại.

Ông Đào Ngọc Q., bố của chị Th. chưa hết đau buồn khi nhận thông tin con gái mình tử vong.

Cũng theo lời ông Q., cách đây khoảng 4 ngày, cán bộ Công an đến nhà và hỏi thăm thông tin về tên, tuổi của chị Th. “Sau khi hỏi tên, tuổi, cán bộ Công an có đưa hình ảnh cho gia đình tôi nhận diện cháu Th. trên điện thoại. Tuy nhiên, do khuôn mặt của người trong điện thoại sưng to nên gia đình tôi cho rằng đó không phải là Th.. Đến khi họ đưa hình ảnh chụp thông tin và ảnh trên chứng minh nhân dân của Th. thì chúng tôi mới nhận ra con gái của mình. Lúc này, cơ quan Công an thông báo, Th. đã tử vong ở nước ngoài. Tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai khiến mọi người trong gia đình suy sụp hoàn toàn và không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc đau lòng với con gái tôi như thế”, ông Q. nói trong nước mắt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nắm được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp, liên hệ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân Th. về nước trong thời gian sớm nhất.

