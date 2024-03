Người phụ nữ mất tích bí ẩn sau khi xảy ra mâu thuẫn với người tình

Ngày 15-3, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết kết quả kiểm tra hiện trường ban đầu liên quan vụ một phụ nữ mất tích chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Theo Công an TP Pleiku, đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, Công an TP Pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin; đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên.

Hình ảnh Lý Thị Như. Ảnh người thân cung cấp.

Trước đó, Công an TP Pleiku tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị Đồng (ngụ phường Trà Bá, TP Pleiku). Bà Đồng báo cháu gọi bà bằng dì ruột là chị Lý Thị Như (39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú, TP Pleiku) bị mất tích.

Trao đổi với PLO, bà Trần Thị Đồng xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là Lý Thị Như bị mất tích. Theo bà Đồng, người thân mất liên lạc với Như hơn ba tháng nay và không rõ đang ở đâu.

Cũng theo bà Đồng, Như không có anh em ruột nào khác (không có cha, mẹ đã mất) và đã ly hôn chồng, có con học lớp 8. Nhiều năm nay, Như sống như vợ chồng với ông LTT (ngụ ở TP Pleiku).

“Trước thời điểm mất tích, giữa Như và LTT có nảy sinh mâu thuẫn, Như bị T. tát tai. Sau đó, T nói Như bỏ nhà đi. Còn đi đâu, đi khi nào thì không biết”- bà Đồng kể. .

Cũng theo bà Đồng, ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng giận nhau, đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm. Tuy nhiên, sau thời gian dài, không ai liên lạc được với Như nên lo lắng có chuyện không may.

Bà Đồng cho biết thêm người thân tìm mọi cách để liên lạc với Như qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được. Ai biết được tin tức về Như, có thể liên hệ qua với bà Đồng, số điện thoại 0971414188.

