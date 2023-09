Người đàn ông chết trong căn nhà hoang vì sốc ma túy

Sáng ngày 14-9, tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị đã báo cáo cho Công an tỉnh đến khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ một người đàn ông tử vong trên địa bàn thị trấn Bến Lức.

Hiện trường nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 13-9, người dân trên địa bàn thị trấn phát hiện một thi thể nam giới tại căn nhà hoang ở khu phố 6, thị trấn Bến Lức.

Qua điều tra, công an xác minh người chết tên là Lâm Bảo Phương (37 tuổi, ngụ Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An). Công an xác định nguyên nhân tử vong do sốc ma túy.

Vụ việc công an huyện Bến Lức đang phối hợp với cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An tiếp tục xác minh làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]