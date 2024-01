Người đàn ông châm lửa đốt "tình địch" để trả thù

Trong cơn ghen mù quáng, người đàn ông ngoài 30 tuổi tính kế hãm hại cô bạn dám cướp "người mình yêu" bằng việc mua ma túy nhét vào xe máy, bánh tráng trộn, lỗ thông gió... rồi gọi điện báo công an. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc vì đối tượng tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm trả lại sự công bằng cho người vô tội, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04) đã bắt được đối tượng dàn dựng kịch bản cùng những kẻ mua bán "cái chết trắng".