“Ngựa quen đường cũ”, hot girl chuyên trộm cắp bị bắt

Ngày 1/2, thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Bích (SN 1994, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Thị Bích (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)

Theo điều tra, cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của một số người dân về việc bị kẻ trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Sau thời gian xác lập chuyên án điều tra, theo dõi, ngày 23/01/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn phá thành công chuyên án và bắt giữ nghi phạm gây ra các vụ trộm là Đỗ Thị Bích. Bích là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Khám xét nơi ở của Bích, cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi của nữ nghi phạm gồm: 45 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 1 thẻ ATM.

Theo cơ quan công an, Bích bước đầu khai nhận, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng nữ nghi phạm đã đột nhập, thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn với số tiền 80 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Từ vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản, chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn nhà cửa như lắp chuông chống trộm, camera an ninh, khóa cửa khi ra khỏi nhà hoặc vào ban đêm đề phòng trộm đột nhập.

