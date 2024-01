Nghi can giết người chỉ ăn ổi, trái cây trong 3 ngày lẩn trốn trong cánh đồng ở Long An

Ngày 9-1, Công an tỉnh Long An đang phối hợp với Công an TP.HCM di lý Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi) về TP.HCM để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tâm là nghi can sát hại chị NTHP (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) tại ki ốt trên đường Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn vào ngày 6-1.

Theo một nguồn tin của PLO từ Long An, trong ba ngày trốn trên cánh đồng, Tâm chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đồng trồng cây cối um tùm của người dân.

“Hắn khai chỉ có hái ổi, trái cây… để cầm cự. Khát nước thì uống nước trong lu, uống nước mương dù ô nhiễm nhưng vẫn uống” – nguồn tin cho hay.

Tâm đã bị Công an bắt giữ sau ba ngày lẩn trốn. Ảnh: CA

Tâm cũng khai thi thoảng ở các khu vực lẩn trốn có nghe thấy tiếng của người dân nhưng nhanh chóng lẩn nấp vào các lùm cây nên không bị ai phát hiện. Người này cũng thừa nhận nguyên nhân vụ việc cướp tài sản nhắm đến chiếc xe máy và ra tay với cô gái chứ không có mục đích nào khác.

Tâm được cho là người ham mê cờ bạc, từng bị Công an tỉnh Long An truy tìm liên quan đến một vụ trộm xe lu.

Như PLO đã đưa tin, sau khi sát hại cô gái, nghi phạm Tâm cướp chiếc xe hiệu SH Mode của nạn nhân rồi tẩu thoát xuống Long An. Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Long An truy xét hung thủ.

Công an theo vết, đến đường tỉnh 830 thì mất dấu nghi phạm ở khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Đến tối một người dân bán tạp hóa ở gần cầu Rạch Nổ (thuộc ấp 7, xã Lương Hòa) nói việc có thấy người đàn ông giống hệt nghi phạm xuất hiện tại quán của mình mua nước uống.

Qua camera trích xuất từ quán nước và một camera khác ở gần khu vực này, công an xác định từ chiều 6-1 đến tối, nghi phạm đã luẩn quẩn ở đây nhiều giờ đồng hồ.

Mở rộng truy tìm, công an phát hiện một chiếc xe tay ga và đôi dép nghi phạm đã bỏ lại ven một lối đi trong ấp 7.

Cơ quan chức năng liền bổ sung lực lượng phong tỏa toàn bộ khu vực, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Tuy nhiên đây là khu vực nông thôn, nhiều mảnh vườn lớn chen lẫn với địa hình đồng ruộng, kênh rạch cây cối um tùm gây khó khăn cho việc truy bắt. Đến gần trưa nay (9-1), trinh sát đã bắt giữ được nghi phạm.

