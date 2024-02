Nghi can cướp ngân hàng ở Nghệ An bị bắt

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 3/2, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Danh tính nghi phạm chưa được công bố, song bước đầu xác định nghi phạm trú ở xã Nghi Liên, TP Vinh.

Nghi can trong vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (Ảnh Công an Nghệ An)

Trước đó, vào lúc 16h12 ngày 1/2, nghi phạm bịt khẩu trang, mặc áo khoác, cầm dao và vật giống quả nổ xông vào phòng giao dịch ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò hô "tất cả đứng im", sau đó đe dọa nhân viên yêu cầu đưa tiền. Phòng giao dịch lúc này có khoảng 20 người, gồm khách hàng và cán nhân viên đang giao dịch tại quầy.

Nghi phạm sau đó nhảy qua bàn giao dịch, cướp được hơn 10 triệu đồng rồi chạy ra ngoài lái xe máy tẩu thoát về hướng thành phố Vinh. Nhân viên cùng bảo vệ ngân hàng đuổi theo nhưng được vài trăm mét thì mất dấu.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cửa Lò phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An), công an các huyện, thị xã tổ chức lực lượng truy bắt.

Nguồn: [Link nguồn]