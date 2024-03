Ngày về không cô độc của 7 em gái bị lừa ép bán dâm

Bị lừa đi bán dâm sau khi kết bạn qua Facebook

Vào cuối tháng 6/2023, 6 tổ công tác với gần 100 CBCS gồm: Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán người, Phòng Hướng dẫn điều tra án về tội xâm phạm nhân thân (Cục CSHS - Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Phòng Phòng, chống mua bán người (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt tiến hành kiểm tra, truy bắt các đối tượng tại các địa điểm, địa phương.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hổ và Hà Thị Thu Hằng.

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, tổ công tác tiến hành kiểm tra tại một nhà nghỉ ở phường Duyên Hải (TP Lào Cai) phát hiện, bắt quả tang 3 cặp mua bán dâm do Nguyễn Mạnh Hổ và đồng bọn tổ chức.

Tiếp tục kiểm tra số nhà 391 đường Duyên Hải (TP Lào Cai), tổ công tác phát hiện và giải cứu 2 nạn nhân trong chuyên án là T.T.B.N (SN 2009); N.T.Y.N (SN 2007) và 11 phụ nữ làm gái mại dâm đang được các đối tượng quản lý, điều hành, gồm: Lê Văn Thanh, Hù Việt Trình, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu và Hù Tuyết Định. Thời điểm đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Mạnh Hổ (SN 1989, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) thấy đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn. Ban chuyên án một mặt tổ chức truy bắt, mặt khác cùng người thân vận động đối tượng ra đầu thú và chiều 27/6, đối tượng này đã đến Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai đầu thú.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng và giải cứu các nạn nhân tại tỉnh Lào Cai, một tổ công tác khác tại TP Hà Nội triệu tập đối tượng Hà Thanh Tứ (SN 1991, quê ở tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về Cục CSHS để đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng này.

Cùng thời điểm này, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệu tập Hà Thị Thu Hằng (SN 1992, trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và di lý đến Lào Cai để phục vụ công tác đấu tranh. Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận, đã cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Telegram... dụ dỗ, lừa gạt một số nạn nhân ở Huế và một số địa phương khác ra Hà Nội bán quần áo với mức lương cao nhưng thực chất làm nhân viên quán karaoke và bán dâm. Hằng trực tiếp đón nạn nhân tại Huế đưa ra Hà Nội hoặc đặt xe hướng dẫn nạn nhân tự di chuyển. Khi nạn nhân đến điểm hẹn, Hằng đón và đưa lên Lào Cai bán lại cho đối tượng Hổ và đồng bọn với giá 3 triệu đồng/nhân viên hát karaoke và 5 triệu đồng/nhân viên bán dâm. Sau khi tiếp nhận, quản lý, Hổ ép các nhân viên phục vụ tại các quán karaoke và bán dâm cho khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận vụ án từ Cục CSHS, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hổ, Hà Thị Thu Hằng, Hà Thanh Tứ; Lê Văn Thanh (SN 1992), Hà Văn Hiếu (SN 1999), Nguyễn Văn Hiệu (SN 1994) về các hành vi “Mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm”.

Về các nạn nhân, Ban chuyên án đã phối hợp với các Trung tâm hỗ trợ nạn nhân (Tổ chức Rồng Xanh) tại Hà Nội và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai để hỗ trợ, bảo vệ, phục vụ công tác điều tra.

Sẻ chia, hỗ trợ các nạn nhân trở về

Trong số 7 nạn nhân ở Huế trong đường dây nói trên, có 2 em thời điểm bị ép bán dâm chỉ mới 14 tuổi. Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, cả 7 nạn nhân này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hầu hết bố mẹ các em làm nghề đạp xích lô, thợ xây, bán vé số, lao động tự do… Do hoàn cảnh khó khăn, bận rộn với cuộc sống mưu sinh nên bố mẹ các em cũng ít có thời gian, điều kiện chăm sóc con cái. Trong khi đó, các em sau khi nghỉ học thường sa đà vào mạng xã hội. Cơ quan Công an xác định từ tháng 3/2023, thông qua Facebook, Hằng đã kết bạn và dụ dỗ đưa các em này ra một số tỉnh, thành ở phía Bắc.

Bà Hoàng Phương Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin 7 nạn nhân trở về từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội LHPN tỉnh nhanh chóng phối hợp tiếp cận với các em. Những ngày qua, Hội LHPN tỉnh đã cử cán bộ tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em để kịp thời chia sẻ, động viên, giúp đỡ để các em sớm hòa nhập, có cuộc sống ổn định.

Trong đợt tặng quà Tết cho nạn nhân P vừa rồi, cán bộ hội phụ nữ được biết, gia đình em từng sinh sống ở vạn đò, sau đó được Nhà nước bố trí tái định cư ở khu định cư Hương Sơ (TP Huế). Nhà P có 4 chị em và em là con đầu. P nghỉ học cách đây 3 năm và hiện em gái kế P cũng đã nghỉ học. Mẹ P bán bánh canh vỉa hè, còn bố đạp xích lô nên thu nhập khá bấp bênh.

P kể, khi P mới nghỉ học, mẹ em có xin cho em đi học nghề nail gần nhà. Tuy nhiên, được chẳng bao lâu, cảm thấy công việc không phù hợp nên P nghỉ. Trong thời gian này, thông qua Facebook, P được Hằng kết bạn và rủ ra Hà Nội đi bán shop áo quần với mức lương cao nên P đồng ý. Không ngờ, lần đầu tiên đặt chân đến phía Bắc, P bị “nữ quái” Hằng đưa vào các điểm karaoke để hoạt động mại dâm cho khách...

Cách nhà nạn nhân P vài trăm mét, em Kh (SN 2008) cũng là nạn nhân trong đường dây tội phạm nói trên. Cũng như P, Kh có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ buôn ve chai nhỏ lẻ, còn bố đi đóng cốp-pha thuê xa nhà. Khi đang học lớp 6 thì Kh nghỉ học. Sau đó, mẹ Kh gửi em vào học nghề spa của người quen ở Đà Nẵng nhưng học được một thời gian thì Kh nghỉ. Cũng tin vào những lời đường mật của “nữ quái” Hằng rằng “ra Hà Nội bán quần áo với mức lương cao mà cả ngày được ngồi trong bóng mát” nên Kh nghe theo. Đến khi ra đó, Kh bị ép đưa vào các tụ điểm karaoke để “phục vụ” các “thượng đế”…

Mới đây, Kh có nguyện vọng được tiếp tục đi học văn hóa trở lại và cũng có dự định học nghề. Hiện, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN cơ sở đã xin rút học bạ của Kh ở Trường THCS mà em theo học trước đây; đồng thời, tìm nguồn hỗ trợ phù hợp để giúp đỡ Kh đạt được nguyện vọng của mình…

“Ngoài P, Kh, các trẻ em gái khác là nạn nhân trong đường dây tội phạm trên vừa trở về Thừa Thiên Huế đang được Hội LHPN các cấp và cơ quan chức năng đang tiếp tục tiếp cận, động viên, chia sẻ và hỗ trợ để các em sớm vượt qua những mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Hội LHPN tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho các cấp hội cơ sở để nâng cao năng lực trong cộng đồng về kiến thức, phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, bóc lột sức lao động ở trẻ em”, bà Hoàng Phương Hiền thông tin thêm.

