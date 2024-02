Nam thanh niên tự tử trước sự chứng kiến của nhiều người

Sự việc trên xảy ra khoảng 7 giờ ngày 18-2, khi nhiều người đi đường phát hiện một nam thanh niên đứng trên cầu Cao (quốc lộ 46, khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An), nhảy xuống sông Đào tự tử. Do sự việc diễn ra qua nhanh nên mọi người không kịp can ngăn.

Anh M. để lại xe đạp điện, dép trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: N. Đàn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân được phát hiện cách cầu Cao khoảng 100 m về phía hạ nguồn.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh T.V.M. (26 tuổi), trú tại khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

