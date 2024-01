Nam thanh niên tàng trữ trái phép súng đạn để phòng thân

Đối tượng Trần Duy Thiên

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an TP Thuận An phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Duy Thiên (SN 1998, quê tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 20 giờ ngày 23/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Thuận Giao, TP. Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 4/456 khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao do đối tượng Trần Duy Thiên thuê để ở. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng ngắn và 59 viên đạn các loại.

Thiên khai nhận số súng và đạn trên được mua từ Campuchia rồi mang về nơi ở cất giữ và dùng phòng thân.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Trần Duy Thiên khai nhận số súng và đạn trên được mua từ Campuchia rồi mang về nơi ở cất giữ và dùng phòng thân.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc, đối tượng, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình thụ lý điều tra, theo thẩm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]