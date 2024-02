Nam thanh niên giết người, chuẩn bị áo quần bỏ trốn thì bị bắt

Chiều 5-2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Huế và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Cửu Quốc (30 tuổi, trú tại 102 đường Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, TP Huế) về hành vi giết người.

Nguyễn Cửu Quốc giết người, chuẩn bị áo quần bỏ trốn thì bị bắt.

Vào sáng cùng ngày, Quốc điều khiển xe máy 75F7 -7551 đi trên đường giao nước đá về xưởng, khi đến đường Xuân 68 thì va chạm giao thông với Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, ở phường Phước Vĩnh, TP Huế) khiến Quốc suýt ngã.

Sau đó, Quốc điều khiển phương tiện đuổi theo Bình, Quốc và Bình sau đó xảy ra cãi vã qua lại.

Bình nhặt đá ở vỉa hè ném Quốc nhưng không trúng, sau đó tiếp tục rượt đuổi Quốc chạy vào xưởng làm đá tại địa chỉ số 57, đường Xuân 68. Trên đường rượt đuổi, Bình tiếp tục dùng viên gạch cầm trên tay đánh vào đầu Quốc.

Lúc này, Quốc lấy con dao từ trong người đâm liên tiếp ba nhát vào người Bình. Bình bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ, tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, Quốc bị bắt tại nhà riêng khi đang chuẩn bị quần áo với ý định bỏ trốn.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

