Nam thanh niên cầm dao rượt đuổi, tấn công công an xã

Ngày 15-1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Tiến Sỉ (27 tuổi, ngụ ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 19-12-2023, sau khi nhậu, Sỉ xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một người khác nên người dân trình báo công an xã.

Bị can Hồ Tiến Sỉ cầm dao cầm dao tấn công công an xã

Dao và cây Sỉ dùng tấn công công an xã. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Khánh B phân công lực lượng phối hợp với xã đội đến hiện trường giải quyết vụ việc. Đến nơi, Thiếu tá Võ Văn Tấn khuyên và mời Sỉ về trụ sở công an xã làm việc. Sỉ không chấp hành mà còn cầm dao, cây rượt đuổi, tấn công công an xã.

Chưa dừng lại, khi lực lượng công an xã tăng cường đến thì Sỉ tiếp tục cầm dao và cây rượt đuổi, chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Ngay lập tức, các lực lượng đã phối hợp đưa Sỉ về trụ sở công an xã làm việc. Đến sáng hôm sau, công an xã tiếp tục mời Sỉ đến trụ sở làm việc thì Sỉ đã bỏ đi khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ một con dao sắt, cán nhựa và một cây cơ bằng gỗ đã bị người nhà Sỉ chặt thành nhiều đoạn nhỏ.

Tại cơ quan công an, Sỉ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

