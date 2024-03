Nam thanh niên 18 tuổi nhảy sông tự tử, nhiều người kéo đến nhà livestream

Ngày 14-3, Công an huyện Bến Lức, Long An tiếp nhận tin báo tại sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua xã An Thạnh, huyện Bến Lức, người dân phát hiện một thi thể nam nổi lên trên mặt nước.

Công an đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc. Theo đó, nạn nhân đã có người thân đến nhận dạng. Nạn nhân được xác định tên VĐK (18 tuổi, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức).

Nam thanh niên nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông, bỏ xe máy trên cầu Bến Lức. Ảnh: CTV

Theo gia đình, K đang sống với mẹ ở Vũng Tàu mới về ở với cha cách đây 2 tuần. Cách đây 2 ngày, K có tâm sự, nói buồn chuyện tình cảm. Sau đó, K lấy giấy viết 3 chữ “xin lỗi cha” để lại rồi lấy xe máy rồi ra cầu Bến Lức...

Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy sau 2 ngày mất tích. Ảnh: CTV

Sau khi rời khỏi nhà, K chạy xe ra cầu Bến Lức rồi dừng lại giữa cầu và nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông.

Nhiều người đã kéo đến nhà nạn nhân quay phim livestream lên mạng xã hội gây bức xúc cho gia đình

Hiện gia đình đang chờ cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để đem thi thể về tổ chức mai táng.

Tuy nhiên, lúc này rất đông người đến nhà của K để livestream, gây bức xúc cho gia đình và người dân sống xung quanh khu vực.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]