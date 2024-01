Một vụ án có 9 bị cáo bị đề nghị tử hình

Ngày 16-1, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Trần Thị Mậu (56 tuổi, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) và đồng bọn.

"Bà trùm" Trần Thị Mậu tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong vụ án này, cùng hầu tòa với Mậu còn có bị cáo Phan Thị Loan (45 tuổi), Lê Thị Hồng (42 tuổi), Đậu Thị Tuyết (48 tuổi), Nguyễn Sỹ Đức (59 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (51 tuổi, cùng trú huyện Đô Lương), Nguyễn Xuân Dũng (53 tuổi, trú Quảng Ninh), Nguyễn Đình Dùng (39 tuổi, trú Bắc Giang), Phan Thị Thu Hiền (51 tuổi) và Cù Hoàng Hưng (48 tuổi, cùng trú Hà Nội), Lê Ngọc Tuyến (37 tuổi, trú TP Hải Phòng).

Mậu cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia hình thành và hoạt động từ 2021, các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức “mắt xích” cho trùm Mậu.

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ ngày 18-11-2021, tại Quốc lộ 7 (thuộc địa phận thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp công an các Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hà Nội và TP.HCM phục kích, bắt quả tang Đức, Tuấn, Loan đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 58kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin.

Sau khi thu giữ ma túy, 12 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp trùm Mậu cùng đồng bọn thu giữ thêm 2 bánh heroin, 6kg ma túy. Vụ án này có tổng tang vật thu giữ gồm 64kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng, sổ sách liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Bà trùm Mậu và Đức trực tiếp chỉ đạo đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An sau đó vận chuyển đi Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Bà Mậu có thú vui là cờ bạc đỏ đen.

Mậu khai có hai người Lào (không xác định được lai lịch cụ thể) cung cấp “hàng” ma túy rồi cho đàn em gùi ma túy, vượt biên giới, cắt rừng đưa về Việt Nam.

Tại phiên Tòa sơ thẩm, HĐXX đã làm rõ được nhóm Mậu thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, tổng khối lượng hơn 105kg. Trong đó có 93kg ma túy đá và 8,3kg heroin cùng hơn 3,8kg ma túy tổng hợp.

Mậu khai buôn ma túy lãi tiền tỉ nhưng đã nướng vào thú chơi cờ bạc.

Bị cáo Mậu cùng các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội được sống.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Mậu, Đức, Tuấn, Tuyết, Dũng, Loan, Hồng, Dùng, Hưng. Đồng thời đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên án phạt chung thân đối với hai bị cáo Hiền và Lê Tuyến.

Vụ án có số lượng ma túy lớn, nhiều bị cáo nên HĐXX sơ thẩm đã quyết định kéo dài thời gian nghị và và sẽ tuyên án vào ngày 22-1-2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]