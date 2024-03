Một phụ nữ có thư cảm ơn công an vì đã bắt giữ kẻ truy sát mình

Ngày 13-3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang lấy lời khai của Lê Văn Thiện (36 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.

Lê Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, vào tối 10-3, Thiện bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu rẫy trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Thời điểm bắt Thiện, công an thu giữ tại nơi nghi can lẩn trốn một khẩu súng, năm viên đạn và hai con dao.

Theo thông tin từ Công an huyện Cư Kuin, vào ngày 30-1-2023, ông Thiện dùng dao chém bà NTBH (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và một người khác bị thương.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn. Ngày 11-8-2023, Công an huyện Cư Kuin đã ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Đến ngày 11-1, một người bịt mặt đã xông vào nhà bà H và dùng súng tấn công nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Cư Kuin nghi vấn người thực hiện hành vi trên là Thiện.

Công an thu giữ súng, đạn và dao khi bắt ông Thiện. Ảnh: V.T

Trước sự nguy hiểm, manh động của người này, Công an huyện Cư Kuin đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk lập tổ công tác để truy xét. Ngoài ra, công an cũng cắt cử lực lượng để bảo vệ an toàn cho gia đình bà H.

Ngày 10-3, ông Thiện đang lẩn trốn tại khu vực rẫy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, ông Thiện đã khai nhận hành vi truy sát bà H.

Liên quan vụ việc, bà H cho biết đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Cư Kuin và Công an xã Ea Tiêu vì đã nhanh chóng bắt được người nhiều lần truy sát bà.

Theo bà H, sau khi bị ông Thiện truy sát, bà rất hoảng loạn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã luôn túc trực, bảo vệ gia đình bà được an toàn cho đến khi bắt được ông Thiện.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 20-1, bà H đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội vì bị Lê Văn Thiện truy sát.

Bà H cho biết giữa bà và ông Thiện không có thù oán. Dù vậy, ông Thiện đã dùng súng và dao truy sát bà.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đang tiếp tục điều tra, xử lý Lê Văn Thiện theo quy định.

