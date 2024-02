Một nam thanh niên nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 28-2, nam thanh niên điều khiển xe máy đi lên cầu Tân An trên tuyến tránh TP Tân An.

Cầu Tân An nằm trên tuyến tránh TP Tân An, nơi nam thanh niên gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: HD

Tại đây, nam thanh niên bất ngờ bỏ lại chiếc xe rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây tự tử. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xác minh thông tin nạn nhân và tổ chức tìm kiếm.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người nhảy xuống sông là anh VHQA (18 tuổi, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An).

Hiện lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm được tung tích nạn nhân.

Thi thể được người dân phát hiện đang trôi trên sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: HD

Trước đó, vào trưa 26-2, cũng trên Sông Vàm Cỏ Tây, người dân phát hiện 1 thi thể (chưa rõ danh tính) trong tình trạng phân hủy đang trôi trên sông Vàm Cỏ Tây, khu vực phía trước công viên phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân thông báo cho lực lượng công an, Công an phường 2, TP Tân An có mặt tại hiện trường thực hiện công tác bảo vệ hiện trường và xác minh thông tin danh tính nạn nhân.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem thi thể nổi trên sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: HD

Tại hiện trường, thi thể nằm ngửa, mặc áo caro đen, nổi lẫn trong lục bình. Đến trưa cùng ngày, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đông để theo dõi vụ việc.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]