Mẹ dẫn hai con gái đến công an trình báo bị hàng xóm hiếp dâm

Ngày 15-3, trao đổi với PLO chị T (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), cho biết gia đình chị đã gửi đơn lên công an, yêu cầu điều tra việc 2 con gái của chị bị hàng xóm hiếp dâm.

Một phụ nữ tại Đắk Lắk đã đến công an trình báo việc 2 con gái của mình bị hàng xóm hiếp dâm. Ảnh minh họa

Theo chị T, vào tối 10-3, chị lau mình cho con gái 4 tuổi thì phát hiện vùng kín của cháu bị tổn thương.

Sau khi gặng hỏi, con gái chị T nói lý do vùng kín bị tổn thương do bị người đàn ông hàng xóm gây ra.

Tiếp tục hỏi chuyện với con gái 7 tuổi, chị T hoảng loạn khi con gái cũng bị người hàng xóm xâm hại.

Theo chị T, trước ngày 10-3, chị đưa hai con gái xuống nhà ông bà ngoại ở cùng xã để chơi.

Sau đó, 2 con gái của chị sang nhà một người hàng xóm và xảy ra vụ việc như trên.

“Sau vụ việc, các con của tôi rất hoảng loạn. Chồng tôi không giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, tôi đã cố khuyên can chồng. Tôi đã gửi đơn lên công an. Hiện Công an huyện Cư Kuin đã mời tôi lên làm việc” - chị T nói.

Theo một nguồn tin của PLO, sau khi xảy ra sự việc, chị T gửi đơn lên Công an xã Hòa Hiệp. Sau đó, Công an xã Hòa Hiệp đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Cư Kuin để xử lý theo thẩm quyền.

