“Mắt thần” giúp bắt 2 “người nhện” thực hiện nhiều vụ trộm hàng tỷ đồng

THỰC HIỆN TRÓT LỌT NHIỀU VỤ TRỘM TIỀN TỶ

Cuối năm 2023, Công an H.Củ Chi nhận được tin báo của một công ty trong KCN Tây Bắc về việc bị trộm đột nhập vào ban đêm lấy trộm tài sản trị giá hơn 170 triệu đồng. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng công an đã phát hiện kẻ trộm có nhân dạng giống với đối tượng đã đột nhập KCN tại TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trước đó không lâu và lấy đi hơn 1,2 tỷ đồng. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban chỉ huy (BCH) Công an huyện (CAH) Củ Chi lập tức triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra truy xét.

Phạm Đình Hoàng từ camera tại chung cư ghi nhận

Theo hình ảnh camera ghi lại, tên trộm mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang, bao tay và vai mang ba lô đã trèo tường rào từ phía mặt đường bên hông công ty để đột nhập vào bên trong. Tuy nhiên, khi truy tìm đến khu vực cầu vượt Sóng Thần thì toàn bộ dấu vết của hắn ta bị đứt đoạn. Sau nhiều ngày đêm truy xét, trích xuất camera an ninh quanh khu vực, lực lượng trinh sát đã phát hiện đối tượng điều khiển xe máy rời khỏi cầu vượt Sóng Thần về chung cư Phú Đông, P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tiến hành xác minh, đối tượng này tên là Phạm Đình Hoàng (27 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An), có gia đình và đang thuê căn hộ tại chung cư Phú Đông. Sau 7 ngày gây án, khi Hoàng cùng vợ con đi du lịch từ Đà Lạt trở về chung cư thì bị công an bắt giữ ngay lập tức. Qua làm việc, đối tượng cho biết do cần tiền tiêu xài và đánh bạc nên tối 16/10/2023, Hoàng đã điều khiển xe máy (gắn biển số giả) đi một vòng, thăm dò các công ty có sơ hở để đột nhập lấy trộm tài sản.

Rạng sáng hôm sau, Hoàng giấu xe bên lề đường, leo qua hàng rào rồi lẻn vào bên trong một công ty và dùng xà beng cạy két sắt lấy trộm hơn 170 triệu đồng, tẩu thoát về chung cư tại phường An Bình, TP.Dĩ An. Ngoài ra, Hoàng cũng thừa nhận là người mà camera ghi lại khi mặc áo khoác đen, trùm đầu, đeo bao tay đột nhập, lấy hơn 1,2 tỷ đồng tại KCN ở TX.Trảng Bàng.

Hình ảnh Nguyễn Văn Thoàn trên đường trốn chạy

Ranh ma và tinh vi hơn, đó là Nguyễn Văn Thoàn (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Đối tượng này chuyên tìm nhà khóa cửa vào ban ngày để lấy trộm tài sản hàng tỷ đồng tại huyện Củ Chi và 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Để bắt được hắn, trinh sát hình sự Công an huyện Củ Chi đã ngày đêm truy xét, trích xuất hàng ngàn camera để truy vết và nhiều lần bị đối tượng cắt đuôi.

Ngày 11/10/2023, BCH Đội CSHS CAH.Củ Chi nhận được tin báo của người dân ở xã Nhuận Đức về việc nhà bị trộm đột nhập, lấy trộm tài sản với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Tiếp nhận tin báo, CAH.Củ Chi nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Nhuận Đức xuống hiện trường. Tại đây, cơ quan công an ghi nhận hàng rào lưới B40 sau nhà bị cắt, cửa sau bị cạy phá, két sắt trong phòng ngủ bị lục tung. Cách hiện trường khoảng 50m, có 1 chiếc tuốc-nơ vít cùng kìm cộng lực…

Trong lúc điều tra viên viên lấy lời khai nhân chứng, một người dân cho biết có nhìn thấy người đàn ông dáng hơi mập đi ra từ nhà bị hại. Thấy vậy, người này tiến lại hỏi thì anh ta vội lấy xe máy hiệu RSX màu đỏ rời đi. Hình ảnh camera ghi lại được cảnh người đàn ông đội nón bảo hiểm có ngôi sao, dáng người hơi mập, mặc áo dài tay màu xám, đeo khẩu trang, mặc quần dài, đi xe màu đỏ trùng với hình ảnh mà nhân chứng cung cấp nên lực lượng công an lập tức truy xét theo hướng qua các quận Tân Bình, Quận 5, quận Bình Thạnh, TP.Thủ Đức rồi về TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, lực lượng công an phát hiện kẻ trộm đã đến một ngân hàng ở Q.Bình Thạnh tạo tài khoản để gửi tiền rồi đến một tiệm xe máy tại P5, Q.Phú Nhuận để bán xe. Từ đây, danh tính tên trộm dần lộ diện và bị bắt giữ khi lẩn trốn tại TP.Biên Hòa. Tại cơ quan công an, Thoàn khai nhận: Khi đi qua một căn nhà ở xã Nhuận Đức thì phát hiện nhà đóng cửa, khóa ngoài nên y đã cắt bỏ hàng rào lưới B40, phá két sắt lấy một túi chứa nhiều vàng, trang sức rồi tẩu thoát.

Để các chủ tiệm vàng không nghi ngờ và phân tán sự truy xét của công an, Thoàn đem số vàng trộm được bán nhiều nơi vào những ngày khác nhau. Tiếp đó, đối tượng nhờ hai em trai ruột đi đến ngân hàng mở một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng. Đồng thời, Thoàn đem bán xe máy để cắt đuôi công an. Nhưng vì sợ để lại dấu vết nên kẻ trộm không mua ngay xe máy khác tại TPHCM mà về TP.Biên Hòa để tiếp tục bán thêm một nhẫn vàng và mua xe máy khác. Tuy nhiên, các thủ đoạn ma mãnh, tinh vi của Thoàn đều bị trinh sát hình sự lần nắm được dấu vết và nhanh chóng đối tượng đã bị bắt giữ.

Qua xác minh, cơ quan công an còn xác định Thoàn còn gây ra vụ trộm cắp 51 triệu đồng và 300 USD tại nhà dân ở xã Trung Lập Hạ vào ngày 7/3/2023. Ngoài ra, Thoàn cũng thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn H.Củ Chi, và các huyện Dầu Tiếng, Bầu Bàu, Bến Cát (tỉnh Bình Dương)… với tổng tài sản hơn 1 tỷ đồng.

"MẮT THẦN" TRUY VẾT TỘI PHẠM

Khi những manh mối từ nhân chứng không đủ để giúp cho cơ quan công an nhận diện được nghi can, lực lượng công an phải tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh xung quanh hiện trường để điều tra truy xét vụ án. Không ít vụ án được khám phá nhanh chóng nhờ hệ thống “mắt thần” này. Việc lắp đặt camera an ninh trong các khu phố là giải pháp rất hiệu quả và thiết thực để bảo đảm ANTT, giải quyết nhanh những vụ việc mới phát sinh ngay từ đầu và thu thập chứng cứ hiệu quả để góp phần khám phá nhanh các vụ án hình sự.

Không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua đã được phá chỉ trong thời gian ngắn nhờ có hệ thống camera an ninh giám sát. Cụ thể là vụ cướp hơn 3,8 tỷ đồng ở Phòng giao dịch Nhị Xuân (Ngân hàng Sacombank) trên đường Nguyễn Văn Bứa, H.Hóc Môn vào trưa 24/10/2023 gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Ban giám đốc Công an.TPHCM đã chỉ đạo hàng chục trinh sát vào cuộc, phối hợp CAH.Hóc Môn và các phòng nghiệp vụ CATP lần theo dấu vết "nóng", tiến hành trích xuất tất cả camera tại nơi xảy ra vụ cướp. Chỉ sau thời gian ngắn phân tích hình ảnh từ camera thu thập được về hình ảnh nhân dạng nghi phạm, biển số xe, dáng dấp, trang phục nghi phạm…, phối hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát hình sự đã nhanh chóng lần theo dấu vết, truy bắt những đối tượng gây án. Mặc dù dữ liệu camera là "chìa khóa" mở vụ án, nhưng lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn trong quá trình truy xét nhóm cướp này, bởi các nghi phạm đã có sự tính toán tinh vi trong kế hoạch, hành động, xóa dấu vết...

Một trinh sát hình sự cho biết, camera không chỉ phục vụ truy vết tội phạm mà còn lưu giữ hình ảnh có thể làm bằng chứng giúp lực lượng công an đấu tranh với các đối tượng ma mãnh, phạm tội tinh vi, quanh co chối tội. Trước đó, mạng xã hội đăng tải vụ việc bé trai bị cướp giật điện thoại trên địa bàn P.Tân Thới Hiệp, Q12. Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo CAQ12 vào cuộc điều tra, truy xét.

Cũng từ trích xuất hình ảnh các camera an ninh ở gần hiện trường, cơ quan công an ghi nhận nghi can là người đàn ông, đi xe máy Nouvo nên tiến hành truy vết đối tượng. Đến ngày 11/10/2023, một tổ trinh sát đã tiến hành mật phục ở gần quán cà phê trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân và bắt giữ Võ Văn Thành (33 tuổi, đối tượng sống lang thang). Với các chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của bé trai ở địa bàn P.Tân Thới Hiệp.

Tương tự, từ hình ảnh camera và tin báo của người dân, Công an H.Chủ Chi đã bắt được tên trộm hàng hóa cùng phương tiện của một shipper khi đang đi giao hàng trên địa bàn. Theo đó, ngày 30/11/2023, Công an TT.Củ Chi, H. Củ Chi tiếp nhận tin báo của anh M.V.P về việc bị mất cả chiếc xe và hàng hóa khi đi giao nhận hàng trên địa bàn. Nạn nhân cho biết, khoảng 13 giờ ngày 29/11/2023, sau khi hẹn với khách hàng ở đường Phạm Văn Chèo, TT.Củ Chi, anh P. đến để lấy hàng. Tới nơi, do nghĩ sẽ vào lấy hàng rồi đi ra ngay nên anh P. dừng xe, tắt máy nhưng không rút chìa khóa. Tuy nhiên, khi anh P. vừa đi vào, chờ lấy hàng khách đưa thì phát hiện một người đàn ông tiếp cận chiếc xe và nổ maý xe phóng đi...Anh P. liền hô hoán và truy đuổi. Thấy vậy, một người dân cũng lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp. Vụ việc được camera quanh khu vực ghi lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, CAH. Củ Chi nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định đối tượng nghi vấn Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ H.Củ Chi) là thủ phạm. Cùng thời điểm này, một số người dân ở X.Tân Thông Hội cũng phát hiện người đàn ông giống tên trộm từ camera qua chiếc áo màu đỏ có số 99 trước ngực cùng chiếc quần ngắn in hoa văn, đôi dép… Với những bằng chứng không thể chối cãi, Tuấn đã thừa nhận hành vi nhận tội.

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM, hệ thống camera an ninh đã được bao phủ, từ thành thị đến nông thôn, không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn phục vụ hiệu quả về các mặt công tác, nhất là góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

