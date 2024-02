Mang kiếm, súng điện đi trộm, 2 “cẩu tặc” bị bắt cùng 4 con chó

Công an làm việc với 2 đối tượng Trần Văn Định và Lê Sỹ Hoàng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Ngày 1/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Định (SN 1990, trú tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Sỹ Hoàng ( SN 2002, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 26/1, Định và Hoàng sử dụng xe máy Exiter để đi trộm cắp chó trên địa bàn huyện Thạch Hà và huyện Can Lộc. Khi đi trộm, 2 “cẩu tặc” mang theo 1 súng bắn điện tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 ná cao su và 1 kiếm tự chế.

Khoảng 9h20 cùng ngày, khi đang trộm chó của người dân trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà), Định và Hoàng bị lực lượng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (đang tuần tra đảm bảo An ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn) phối hợp với người dân vây bắt. Công an thu giữ từ 2 đối tượng tang vật là 4 con chó và các công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Bước đầu, 2 Định và Hoàng khai nhận, trong 4 con chó trộm cắp được, có 2 con đối tượng thực hiện trộm cắp trên địa bàn huyện Can Lộc và 2 con thực hiện trên địa bàn huyện Thạch Hà thì bị bắt quả tang.

Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, Định từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản trộm vì trộm chó, mèo.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]