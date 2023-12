Lừa tình, tiền nhiều cô gái và mẹ đơn thân rồi vào Đắk Lắk lẩn trốn

Công an xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một đối tượng lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ lẩn trốn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây Công an xã Ea Kao phát hiện một thanh niên lạ lưu trú trên địa bàn có nhiều biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở để làm việc.

Quang làm việc với cơ quan công an. Ảnh: C.A

Qua xác minh, Công an xã Ea Kao xác định người này là Phạm Tuyên Quang (26 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ea Kao phát hiện Quang là người lừa tình nhiều phụ nữ, hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khởi tố, truy tìm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Ea Kao đã báo cáo lãnh đạo Công an Buôn Ma Thuột và phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin về Quang. Qua đó cho thấy Quang thường xuyên lên mạng xã hội tiếp cận các cô gái trẻ hoặc mẹ đơn thân để làm quen, tặng quà. Sau khi có quan hệ tình cảm, lòng tin anh ta lừa tình, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Đến ngày 29-12, khi làm rõ các thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã cử cán bộ đến Đắk Lắk áp giải Quang ra Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]