Lừa 2 cây vàng ở quận 3, bị bắt sau 32 năm dùng tên giả lẩn trốn

Công an quận 3, TP.HCM vừa bắt bị can Nguyễn Thị Ngời (67 tuổi, địa chỉ ngụ trước khi bỏ trốn là quận Bình Thạnh), người bị truy nã từ 32 năm trước.

Bà Ngời bị bắt giữ ở huyện Hóc Môn, TP.HCM khi mang tên khác.

Bà Ngời là người đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là hai cây vàng của bà TTK (ngụ quận 1) 32 năm về trước.

Theo điều tra, sáng một ngày giữa tháng 3-1992, bà K cùng con gái mang năm cây vàng 24K đến tiệm vàng trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 do ông Đ làm chủ để bán.

Hình bà Ngời hồi bị truy nã 32 năm về trước (bên trái) và hình ảnh hiện tại. Ảnh: HT

Ông Đ thông báo giá vàng là 462 ngàn đồng/1 chỉ nhưng bà K nói phải 464 ngàn đồng/1 chỉ mới bán. Sau đó có một người phụ nữ mặc đồ xanh đậm tới nói chuyện với bà K và hướng dẫn đến một tiệm vàng khác gần đó để bán và được đồng ý.

Tuy nhiên, ở tiệm vàng mà người phụ nữ này dẫn bà K đến nói không đủ tiền mua nên quay lại tiệm vàng của ông Đ. Tại đây, người phụ nữ nói sẽ mua vàng của bà K với giá 464 ngàn đồng/1 chỉ.

Sau 32 năm dùng tên giả trốn truy nã, bà Ngời đã bị Công an quận 3 bắt giữ. Ảnh: HT

Bà K đã đưa năm cây vàng cho người phụ nữ rồi ngồi chờ. Riêng người phụ nữ cầm vàng đưa cho ông Đ chủ tiệm và nói rằng bán ba cây và cầm hai cây ở tay.

Ông Đ chủ tiệm đồng ý mua ba cây vàng và làm hóa đơn. Người phụ nữ sau đó đưa hóa đơn và tiền cho bà K và nói ngồi đợi rồi bỏ đi.

Bà K sau đó kiểm tra thì thấy hóa đơn chỉ ghi là ba cây vàng nên hỏi lại thì chủ tiệm nói tưởng người phụ nữ là người thân, đi cùng. Lúc này, bà K biết mình đã bị lừa mất hai cây vàng nên báo công an.

Thời điểm đó, Công an quận 3 xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Ngời (hay còn gọi là Hoàng, ngụ quận Bình Thạnh).

Cơ quan CSĐT, Công an quận 3 đã ra Quyết định khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Ngời về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân nhưng người phụ nữ đã bỏ trốn. Công an sau đó ra Quyết định truy nã với người này.

Riêng bà Ngời sau đó lẩn trốn, làm nhiều công việc khác nhau. Hôm 31-1, Công an quận 3 xác định người phụ nữ này đang dùng tên giả là Lê Mộng Hoàng (SN 1952, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) nên bắt giữ.

