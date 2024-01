Long An: Bắt 2 kẻ trộm đột nhập nhà dân lấy gần 1 tỉ đồng

Tối ngày 18-1, thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lý Nam Quang (32 tuổi, thường trú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Xí (58 tuổi, thường trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lợi dụng khu phố An Hòa 3 vắng, ít người qua lại 2 kẻ trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 29-12-2023, một người dân ở khu phố An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa trình báo đến công an nhà bị trộm đột nhập. Tài sản bị mất trộm gồm có tiền mặt và vòng vàng các loại, trị giá gần 1 tỉ đồng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thủ Thừa nhanh chóng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an huyện Thủ Thừa đã nhanh chóng xác định được 2 nghi phạm là Lý Quang Nam và Phạm Xí tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nam và Xí khai nhận hành vi đột nhập và cạy tủ lấy trộm tài sản. Công an đã tiến hành thu hồi các tang vật gồm tiền, vàng mà cả hai bị can đã lấy trộm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]