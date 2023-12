Lời khai của thủ phạm vụ bắt cóc giám đốc người Trung Quốc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng

Các trinh sát hình sự nắm được, khoảng 9h ngày 21/12/2023, các đối tượng bắt cóc liên lạc bằng video qua mạng xã hội Wechat với ông X.F (quốc tịch Trung Quốc) là người cùng hợp tác chung với ông Z.G.M. cho biết đang bắt cóc ông Z.G.M. Chúng quay cảnh ông Z.G.M. đang bị bịt mặt, trói tay ngồi trong một chiếc ôtô. Chúng yêu cầu ông X.F chuẩn bị số tiền 4,5 tỷ đồng để chuộc ông Z.G.M., nếu không sẽ giết chết con tin. Ông X.F đã liên hệ với ông Z.J, là anh ruột của ông Z.G.M để cùng chuẩn bị tiền. Sau đó ông X.F và Z.J nhờ chị T. (phiên dịch cho công ty ông Z.G.M) thỏa thuận giao tiền và nhận người.

Phòng CSHS đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xác định được vị trí mà ông Z.G.M bị giam giữ.

Các đối tượng Zhao Xin, Dương Thúy Ái, Nguyễn Khánh Vĩ và tang vật 4,5 tỷ đồng được Công an thu giữ.

Các đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện thoại cho anh ruột của nạn nhân để hẹn nơi giao người và nhận tiền. Chúng liên tục thay đổi địa điểm để đề phòng Công an theo dõi, đồng thời gọi video cho ông Z.J để xem trên xe có bao nhiêu người. Khi biết chỉ có ông Z.J., chị T. và tài xế thì nhóm bắt cóc chốt địa điểm giao tiền là tại một khu dân cư bỏ hoang thuộc khu phố 1, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi ông Z.J và chị T. đến nơi, nhóm đối tượng không cho gặp trực tiếp mà yêu cầu quăng tiền xuống đất, hứa sau khi nhận được tiền sẽ thả người. Người nhà nạn nhân đề nghị được gặp nạn nhân trước rồi mới giao tiền. Nhóm bắt cóc dọa nếu trong vòng 10 phút mà chưa quăng tiền xuống đất thì chúng sẽ chặt tay nạn nhân. Lo sợ, ông Z.J cùng chị T. xuống xe và quăng túi vải màu vàng chứa tiền chuộc xuống đất theo yêu cầu. Các đối tượng yêu cầu 2 người này phải lên xe ôtô và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Ít phút sau đó, một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Vision màu trắng biển số 67G1 - 096.53 đến lấy túi vải chứa tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Các trinh sát Phòng CSHS đã nhanh chóng khống chế bắt giữ tên này cùng tang vật.

Khai thác nhanh, đối tượng đến lấy tiền là Zhao Xin, SN 1985, quốc tịch Trung Quốc. Cùng thời điểm này, một tổ trinh sát khác đã ập vào một nhà xưởng nằm trên đường 36, khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2004, quê Kiên Giang) và giải cứu an toàn cho ông Z.G.M đang bị trói và nhốt trong xe ôtô. Mở rộng đấu tranh, Phòng CSHS triệu tập thêm 2 đối tượng đến cơ quan Công an làm việc, một trong số này là Dương Thuý Ái (SN 1994, quê An Giang), bạn gái của Zhao Xin.

Zhao Xin khai, tháng 7/2023, Zhao Xin nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến ở cùng bạn gái là Dương Thuý Ái, tại đường D6, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cả hai quen biết nhau từ khi hai người cùng đến Châu Phi làm việc. Do nhớ người yêu nên Zhao Xin mới du lịch sang Việt Nam để thăm Thúy Ái. Sống cùng với Zhao Xin và Thúy Ái còn có Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989, quê Kiên Giang), Nguyễn Khánh Vĩ và D.T.M (SN 1997), em ruột của Thúy Ái, vợ của Thanh.

Do cần tiền, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh tìm kiếm người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc và đòi tiền chuộc. Cả hai thường đi ăn uống tại một quán ăn ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì thấy ông Z.G.M hay đến ăn tại đây nên Zhao Xin chọn làm con mồi. Khoảng 20h ngày 20/12/2023, thấy ông Z.G.M lại đến quán ăn nên Zhao Xin đã gọi điện kêu Thanh đến để cùng theo dõi và hành động.

Đến 0h giờ ngày 21/12/2023, khi thấy ông Z.G.M điều khiển xe ôtô rời quán ăn 2 đối tượng chạy xe gắn máy hiệu Vision màu trắng biển số 67G1 - 096.53 bám theo. Rượt theo gần 10km thì Zhao Xin và Thanh bám kịp xe và vượt lên chặn xe ô tô. Ông Z.G.M vừa mở cửa bước xuống xe thì Thanh tự xưng là Công an và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ông Z.G.M chưa kịp phản ứng thì Thanh dùng roi điện khống chế ông Z.G.M và đưa lên xe ôtô của ông Z.G.M. Sau đó Zhao Xin nhắn tin cho Ái kêu Vĩ đến nơi để chạy xe máy về còn Zhao Xin và Thanh điều khiển xe ôtô của ông Z.G.M đến một khu dân cư bỏ hoang. Tại đây, 2 đối tượng đưa nạn nhân lên một xe ôtô bán tải mà Zhao Xin thuê trước đó để chở nạn nhân về một nhà xưởng nằm trên đường đường 36, khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) mà trước đây Ái thuê để chứa hàng hóa.

Đến khoảng 2h cùng ngày, Zhao Xin gọi điện cho Ái yêu cầu Vĩ đến xưởng để canh giữ ông Zhao Xin. Các đối tượng dùng dây rút trói tay chân và dùng khăn bịt mắt ông Z.G.M và đưa vào nhốt trong xe ôtô bán tải và tiến hành tống tiền người quen nạn nhân như đã đề cập. Hiện Thanh đã bỏ trốn và đang bị truy lùng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]