Lời khai của tên cướp đâm nữ chủ quán 20 nhát dao, cướp chiếc xe chứa nhiều vàng

Sáng 26/1, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Minh Trí (31 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm nữ chủ quán ăn, cướp tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Minh Trí

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận ngày 25/1 đi nhờ xe container từ thị xã Kiến Tường đến thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh) và vào quán ăn ngồi nghỉ. Đến chiều cùng ngày, Trí “xin tiền” chủ quán 48 tuổi nhưng bị từ chối nên dùng dao đe dọa. Đối tượng sau đó dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi cướp xe máy (bên trong cốp có nhiều vòng vàng) rồi tẩu thoát.

Chủ quán được người dân đưa đi cấp cứu với khoảng 20 vết thương trên cơ thể.

Công an Long An sau đó phối hợp với công an các địa phương tổ chức chốt chặn nhiều nơi, truy bắt tên cướp. Đến 17h10 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm tại địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang và thu giữ tang vật.

Sau đó, nghi phạm đã được đưa về Công an huyện Tân Thạnh để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

