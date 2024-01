Lời khai 3 đối tượng cướp ngân hàng ở quận 8

Ngày 25-1, TAND quận 8 (TP HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ cướp ngân hàng Sacombank xảy ra trên địa bàn hồi tháng 3-2023.

Tại toà, các bị cáo thừa nhận ngày 1-3-2023, Trương Minh Thiện (35 tuổi) rủ Trương Vĩnh Xương (35 tuổi) và Hà Vỹ Toàn (34 tuổi; cùng ngụ quận 5, TP HCM) đi cướp ngân hàng Sacombank trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5.

Các bị cáo trong vụ dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở quận 8

Thiện phân công Xương vào phòng giao dịch xem có người rút tiền thì thông báo cho Thiện và Toàn dàn cảnh cướp. Xương vào ngân hàng chờ nhưng không thấy có người rút tiền nên cả ba bỏ đi.

Khoảng 14 giờ ngày 3-3-2023, nhóm này đến ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Thiện để Xương đứng cảnh giới rồi cùng Toàn vào ngân hàng lấy số thứ tự khách hàng và ngồi chờ.

Sau đó Thiện đứng dậy, rút khẩu súng, giơ lên nói: "Mọi người đứng im, đưa hết tiền đây".

Hai bảo vệ và một số nhân viên ngân hàng làm theo, Thiện nói Toàn vào bên trong lấy tiền. Toàn thực hiện nhưng không tìm thấy tiền nên Thiện và Toàn bỏ chạy.

Hôm sau, Thiện và Xương bị công an bắt. Toàn ra đầu thú ngày 7-3-2023.

Khám xét nhà của Thiện, công an thu giữ một cây súng nhựa. Cơ quan điều tra xác định khẩu súng sử dụng đạn bi nhựa, là đồ chơi nguy hiểm bị nghiêm cấm. Thiện nói mua khẩu súng này giá 200.000 đồng để bắn chuột, sau đó mới nảy ra ý định dùng để cướp ngân hàng.

Tại toà, Thiện khai ý định cướp ngân hàng nảy sinh do đã "đi vào đường cùng". Bị cáo này kể từng mở một tiệm kinh doanh bida và xăm hình nhưng do dịch COVID-19 khiến việc làm ăn thất bại và mắc nợ một khoản tiền lớn. Do đó, bị cáo muốn kiếm tiền trả nợ để quay lại cuộc sống bình thường.

Bị cáo Xương thì khai do không có tiền cho mẹ chữa bệnh nên khi Thiện rủ đi cướp ngân hàng, Xương đã đồng ý. Phần Toàn thì nói tham gia vụ cướp vì lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Minh Thiện 9 năm tù, Trương Vĩnh Xương 8 năm 6 tháng tù và Hà Vỹ Toàn 9 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Nguồn: [Link nguồn]