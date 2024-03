Lời kể của nạn nhân chạy trốn khỏi "địa ngục" của ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài

Từ ép sử dụng ma tuý... đến bệnh tật đầy người

33 tuổi với mong muốn có việc làm, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Phúc, thường trú tại ấp 6, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã lên mạng kiếm thông tin, và rồi từ đó trở thành những ngày đen tối trong cuộc đời Phúc.

Trong Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Phúc nhớ như in quãng thời gian “lập nghiệp” không mong muốn ấy.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan Công an

Tháng 7-2023, Nguyễn Văn Phúc liên hệ với một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có bài viết tuyển việc làm trong Casino tại Campuchia.

Theo hướng dẫn của tài khoản Facebook này, Phúc bắt xe khách lên khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được một người đàn ông dẫn qua Campuchia theo đường tiểu ngạch.

Đến Campuchia, Nguyễn Văn Phúc không được đưa đến Casino như hứa hẹn ban đầu mà bị đưa đến một địa điểm của Trung Quốc do người nước ngoài quản lý.

Phúc được giao nhiệm vụ sử dụng mạng xã hội Facebook gắn hình ảnh đại diện là nữ làm quen với các nạn nhân là nam giới ở Việt Nam, sau đó phát triển thành mối quan hệ yêu đương nam nữ. Khi nạn nhân đã phát sinh tình cảm thì tiến hành kêu gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo.

Quá trình làm việc hơn 1 tháng, Phúc đã không phát triển mối quan hệ "yêu đương" nào nên các đối tượng yêu cầu nộp số tiền 70.000 triệu đồng mới cho về Việt Nam. Do không có tiền nộp nên các đối tượng chuyển Phúc sang Myanmar và tiếp tục bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo như tại Campuchia.

Sau hơn 3 tháng làm việc, do không đáp ứng được chỉ tiêu nên Phúc bị các đối tượng người nước ngoài yêu cầu nộp số tiền 370.000.000 đồng để được tự do nhưng do không có tiền nên Phúc bị chuyển sang làm việc trong một đặc khu tại tỉnh Bò Kẹo, nước CHCDND Lào với nhiệm vụ thực hiện các hành vi lừa đảo như lúc ở Campuchia.

Tại đây, các đối tượng ép người lao động, trong đó có Phúc, sử dụng ma túy nhằm bị lệ thuộc và giảm thời gian ngủ để thực hiện nhiệm vụ lừa đảo.

Làm việc được 20 ngày, do bị bệnh ngoài da, các đối tượng sợ bị lây nhiễm nên Phúc được cho đi chữa bệnh ngoài đặc khu. Lợi dụng việc này, Nguyễn Văn Phúc đã mang theo tư trang cá nhân trong đó có hồng phiến rồi trốn về Việt Nam.

Đến khoảng 9h30 ngày 3-1-2024, khi Phúc đang làm thủ tục nhập cảnh tại Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, thuộc địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lời cảnh tỉnh cho những "giấc mộng" ảo

Trong Trại tạm giam Công an tỉnh, mặc dù bị vướng vào lao lý, nhưng Nguyễn Văn Phúc lại có được cảm giác an toàn khi được trở về Việt Nam. Phúc quá sợ cảnh làm việc cho người nước ngoài, cảnh ép sử dụng ma túy, cảnh bị đánh đập, bị chích điện. Có lẽ những điều đó chỉ những ai là nạn nhân của tội phạm lừa đảo, “việc nhẹ lương cao” mới cảm nhận được.

Nguyễn Văn Phúc cảm thấy may mắn khi còn cơ hội sống và trở về Việt Nam

Từ nạn nhân trở thành tội phạm, Nguyễn Văn Phúc mong muốn mọi người tìm việc không đi vào "vết xe đổ" của mình: Khi tìm việc làm mọi người cần cân nhắc, tìm những địa chỉ rõ ràng, đừng vì những lời dụ dỗ mà trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người.

"Thời gian qua, xuất hiện tình trạng lừa đảo trên các trang mạng xã hội về việc đưa người lao động sang nước ngoài làm việc với những lời hứa hẹn " việc nhẹ, lương cao", nhiều nạn nhân đã bị lừa sang Campuchia, Myanmar, Lào và sau đó bị bán vào các sòng bài để làm việc. Đây là loại tội phạm hết sức nguy hiểm và là thực trạng đáng báo động trong thời gian qua, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Nhiều đối tượng đã bị khởi tố về tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép", nhiều nạn nhân đã được giải cứu, tuy nhiên tình hình và diễn biến của loại tội phạm này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp, hiện vẫn còn nhiều nạn nhân bị "sập bẫy" - Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết.

Lợi dụng mạng xã hội, rất nhiều tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật, kể cả lập các trang website, nhóm trên Zalo, Facebook hoặc móc nối, lôi kéo và hình thành các "chân rết" để dụ dỗ, tạo ra lòng tin của người lao động với những lời hứa thiếu căn cứ như công việc thì nhẹ nhưng lương lại cao; làm việc theo sở trường, sở thích...

Tuy nhiên, khi nạn nhân đã "sập bẫy" thì giấc mơ "đổi đời" đâu không thấy mà chỉ thấy bị đưa vào các sòng bạc làm việc; bị hành hạ, ngược đãi, chịu sự quản thúc và thường xuyên bị đánh đập; nếu bỏ trốn sẽ bị đánh đập và bán sang cơ sở khác và tiếp tục bị bóc lột; muốn về phải nộp tiền chuộc lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều gia đình phải vay mượn với số tiền lớn để chuộc nạn nhân về.

Theo Thượng tá Hà Hải Long để ngăn chặn tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” người dân cần phải hết sức cảnh giác, nhất là những thanh niên đang độ tuổi lao động và có nhu cầu lao động, nếu muốn tìm việc làm ở nước ngoài thì nên liên hệ với các cơ quan, tổ chức được Nhà nước cấp phép để đảm bảo quyền lợi của mình.

Khi được Nhà nước cấp phép đi xuất khẩu lao động thì sẽ được Nhà nước bảo hộ quyền công dân ở nước ngoài, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và can thiệp nếu có hành vi ngược đãi hoặc tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân cần liên hệ cơ quan Công an để cung cấp thông tin về đặc điểm, hình ảnh, thời gian, địa điểm, phương thức của đối tượng để điều tra, hỗ trợ nạn nhân.

Đồng thời, nhân dân cần tích cực tham gia phát hiện, tố giác, báo tin về các vụ việc, đối tượng nghi vấn lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh đi nước ngoài lao động trái phép để cơ quan Công an có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

