Lật tẩy màn kịch dùng ma túy hãm hại "tình địch" của kẻ đồng tính

Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc vì đối tượng tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm trả lại sự công bằng cho người vô tội, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04) đã bắt được đối tượng dàn dựng kịch bản cùng những kẻ mua bán "cái chết trắng".

Bỗng dưng gặp họa

Theo hồ sơ vụ án, lúc 9 giờ 30 ngày 03/02/2023, Công an phường 17, quận Gò Vấp nhận điện thoại của một người đàn ông với nội dung tố giác một phụ nữ đang dừng xe máy BS: 59G1-670.31 trước căn nhà trên đường Lê Đức Thọ (P17, Q.Gò Vấp) tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi cán bộ trực ban hỏi danh tính, người tố giác chỉ nói sợ bị trả thù nên không đồng ý cung cấp và tắt máy.

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAP 17 lập tức cử một tổ công tác xuống hiện trường thì phát hiện một cô gái với dáng vẻ giống như thông tin trình báo đang ngồi trên xe máy nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Người phụ nữ khai tên là N.B.P.A (SN 2003, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q12). Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy 3 túi nylon chứa tổng cộng 3,2378gram chất bột màu trắng ở 3 vị trí: cốp xe, ví da treo cùng chìa khóa và kẹp giữa những chiếc bánh tráng.

Trọng, Nghĩa, Khánh, Thêm và Thành

Ngay sau đó, cả người và tang vật được đưa về trụ sở lập biên bản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của cô gái này, công an còn phát hiện tại lỗ thông gió cửa ra vào nhà vệ sinh tại tầng trệt có túi nylon chứa 1,7402gram chất bột màu trắng. Kết quả giám định, chất bột màu trắng chứa trong tất cả các túi nylon đều là Methamphetamine. Với số lượng ma túy khá lớn nên sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an Q.Gò Vấp đã chuyển hồ sơ, đối tượng cùng tang vật lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình làm việc với điều tra viên, P.A khóc rất nhiều. Cô bảo chưa từng nhìn thấy ma túy và luôn khẳng định mình bị oan.

"Sau khi xin ý kiến Ban giám đốc Công an TPHCM, PC04 cùng Công an Q.Gò Vấp bắt tay nghiên cứu hồ sơ và đi đến nhận định, khả năng P.A bị hãm hại. Do tình tiết phức tạp, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu đổ oan cho người vô tội nên Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo phải tìm ra chân tướng sự thật, minh oan cho người vô tội, người có tội sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Ngay sau đó, PC04 nhanh chóng mở chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy", một điều tra viên cho biết.

Truy tìm chứng cứ

Đi sâu tìm hiểu được biết, nghề nghiệp của P.A là kinh doanh mua bán chó, mèo trên mạng xã hội. Rà soát mối quan hệ với những người thân trong gia đình và một vài nhóm bạn bè mà P.A cung cấp thì hầu hết đều có công ăn việc làm ổn định và cũng không ai nghiện hút ma túy hoặc có mối quan hệ nào với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Những người hàng xóm nơi cô gái này cư ngụ cũng khẳng định, tuy còn trẻ tuổi nhưng P.A rất chí thú làm ăn và yêu thương các loại thú cưng chứ không thấy có mối quan hệ bất thường nào.

Đỗ Xuân Khánh

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định P.A không liên quan đến số ma túy bị thu giữ mà có nhiều nghi vấn xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống nên đã bị các đối tượng trả thù bằng thủ đoạn vu khống. Quá trình điều tra cơ quan Công an thu thập được thông tin: khoảng 8 giờ 30 ngày 03/02/2023, một khách hàng sử dụng tài khoản Facebook "Trần Thị Mỹ Hạnh" liên hệ với P.A đã đặt mua chó cảnh.

Sau khi thỏa thuận giá cả, bên mua yêu cầu giao đến căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp lúc 9 giờ 30 cùng ngày. Ngoài ra, người mua còn nhờ P.A ghé vào một địa điểm khu vực chân cầu Trường Đai (Q12) nhận giúp 2 bịch bánh tráng. Đến 9 giờ 25, khi P.A mang chó đến điểm hẹn và gọi cho "Trần Thị Mỹ Hạnh" nhưng được trả lời là đang bận và đề nghị đợi thêm 5 phút thì bất ngờ Công an phường 17, quận Gò Vấp đến kiểm tra, phát hiện sự việc.

Phân tích từng chi tiết trong giao dịch mua bán chó cảnh này, cơ quan Công an nhận thấy có rất nhiều điều bất thường. Theo đó, mỗi lần giao dịch, P.A thường đưa ra giá cao hơn bình thường một chút để bên mua trả thấp xuống là vừa, nhưng đối với trường hợp này thì không trả giá mà đặt lệnh mua ngay. Sau khi hẹn giờ giao hàng, người mua còn nhờ P.A đến một điểm đã được xác định từ trước để lấy giúp bánh tráng (có kẹp sẵn ma túy). Khi người bán liên hệ giao hàng thì người mua bảo đứng chờ và chỉ chưa đầy 5 phút thì Công an đến kiểm tra. Lúc trình báo, người mua đọc vanh vách biển số xe máy của người bị tố cáo...

Trình báo với công an, P.A nghi ngờ vụ việc có liên quan Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng) vì hai bên có xảy ra mâu thuẫn gần đây. Nhằm chứng minh mình vô tội, P.A đã trình các tin nhắn hai bên có sự trao đổi căng thẳng, "bóc phốt" nhau trên các trang mua bán chó mèo cảnh. Ngoài ra, Thêm có coi bói, làm quen một cậu sinh viên cũng làm nghề bán chó cảnh. Trong lúc P.A và cậu sinh viên này trao đổi bán chó qua lại thì Thêm ngăn cản, không cho hai người giao dịch với nhau nên A. đã chửi Thêm. Xâu chuỗi tất các các chứng cứ cùng lời khai của cô gái, cơ quan công an xác định N.B.P.A không liên quan đến số ma túy trên, khả năng bị người khác vu khống nên đã ra quyết định trả tự do.

Lộ diện kẻ bất nhân

Sau thời gian xác minh, bước đầu công an nhận định Thêm chính là thủ phạm. Nhưng để xử lý hình sự được đối tượng này thì rất khó. Một trinh sát tham gia chuyên án cho hay, Thêm rất tinh ranh khi chuẩn bị kịch bản đối phó với công an. Sau khi hãm hại P.A, biết công an sẽ nghi ngờ nên Thêm không ở nhà mà qua nhà bạn sống (trên Quốc lộ 1, Q12). Đối tượng luôn ở trong nhà, mỗi khi ra đường rất cảnh giác, đi ngược chiều để tránh bị theo dõi.

Mật phục theo dõi, trinh sát phát hiện trong thời gian Thêm trốn ở nhà này, có một người (sau đó được xác định là Đỗ Xuân Khánh, 31 tuổi, quê Đà Nẵng) thường xuyên lui tới đưa đồ ăn. Điều đáng nói, từ nhà của Khánh đến nhà Thêm đang ở gần 5km, đi rất xa và trời nắng nóng nên cả hai phải có mối quan hệ đặc biệt.

Nguyễn Hữu Thêm

Tập trung khai thác mối quan hệ xung quanh 3 nhân vật này, cơ quan công an phát hiện trước khi xảy ra vụ việc, Thêm và Khánh thường xuyên đến chỗ ở của P.A. Nhưng kể từ lúc P.A gặp nạn, cả hai ngưng giao dịch mua bán, sống khép kín, không giao du với bạn bè. Thậm chí mỗi khi ra vào nhà cũng đều ngó trước, nhìn sau. Từ những nhận định trên, giữa tháng 3/2023, cơ quan Công an quyết định triệu tập Thêm - Khánh lên làm việc. Trước sự kiên quyết của các điều tra viên, sau 2 ngày quanh co chối tội, Khánh đã thừa nhận cùng Thêm lên kế hoạch gài bẫy P.A.

Tại cơ quan công an, ban đầu 2 đối tượng một mực không nhận tội. Nhưng trước những chứng cứ thuyết phục, Thêm đã thừa nhận hành vi hãm hại P.A, nhưng khai không có đồng phạm, tự mình nhét ma túy vào các lỗ thông gió phòng trọ của P.A, giấu vào ví móc khóa xe và bịch bánh tráng trộn để hãm hại do mâu thuẫn trước đó. Còn người đưa bánh tráng cho P.A do Thêm thuê một phụ nữ bán vé số không quen biết...

Theo lời khai của Thêm, trước đây đối tượng chơi chung nhóm bạn và thường xuyên đến nhà P.A. Cuối năm 2022, Thêm đem lòng yêu một người bạn trai cùng nhóm, nhưng P.A lại phân tích rằng bạn nam kia chỉ thích con gái nên không phù hợp với mối quan hệ yêu đương đồng tính. Cho rằng P.A cố tình làm như vậy là để giành "người yêu" với mình, Thêm sinh lòng hận thù và tìm đến Đỗ Xuân Khánh (SN 1992, trú Đà Nẵng) bàn bạc cùng lên kế hoạch trả thù.

Sau khi đưa ra nhiều phương án, cuối cùng cả hai thống nhất thủ đoạn đặt mua ma túy gài vào các vị trí tại chỗ ở và trên xe của P.A để đẩy bạn vào tù mà không sợ bị phát hiện. Biết P.A có thói quen không đóng cửa nhà, xe đậu cũng không rút chìa khóa... nên Thêm đã liên hệ với Trần Kim Thành (SN 1991, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) mua 4,978 gam ma túy với giá 3.400.000 đồng mang về chia nhỏ thành nhiều túi nhét vào cốp xe máy, ví da treo trên chìa khóa, lỗ thông gió nhà tắm của P.A. Chưa hết, Thêm còn kẹp ma túy vào giữa hai chiếc bánh tráng gửi một người bạn rồi dặn nếu có ai tên P.A đến lấy thì giao nhằm tạo nhiều chứng cứ về việc cô này tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chuẩn bị xong, Thêm bảo Khánh tạo tài khoản Facebook ảo "Trần Thị Mỹ Hạnh" để đặt mua chó cảnh từ P.A rồi yêu cầu cô giao chó cảnh đến địa chỉ 530 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp theo thời gian ấn định. Và khi P.A nằm gọn trong cái bẫy của mình thì lập tức thông báo cho Công an địa phương đến bắt quả tang...

Ngày 29/4/2023, PC04 đã khởi tố Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "vu khống". Mở rộng điều tra vụ án, 3 đối tượng khác gồm: Trần Trọng Nghĩa (SN 2000, quê Bình Định), Trần Kim Thành (SN 1991) và Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1992, cùng ngụ TPHCM) cũng bị bắt giữ, khởi tố về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép chất ma túy". Công an xác định, Thêm mua số ma túy trên từ Thành để hại N.B.P.A.

Làm việc với điều tra viên, Thêm tỏ thái độ ăn năn nhưng tất cả đều đã muộn. Rồi đây, đối tượng cùng đồng bọn phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

