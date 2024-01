Lật tẩy bẫy lừa đảo trên mạng dịp cuối năm

Rất khó lấy lại tiền đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo trên mạng Nhận nhiệm vụ bán hàng trực tuyến, việc làm thêm những ngày cận Tết, lấy lại tiền đang bị treo… là các chiêu trò lừa đảo có hệ thống và đối tượng thường không có mặt tại Việt Nam nên việc truy vết, triệt phá gặp rất nhiều khó khăn. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về vấn đề an toàn không gian mạng, cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp những thông tin cá nhân như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP… để tránh bị đánh cắp thông tin sử dụng cho mục đích phi pháp. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh được chính xác người nhận tiền là ai. Nếu đã nghi ngờ mình bị lừa thì lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào để lấy lại tiền. Thượng tá Phạm Khắc Hà (Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội)