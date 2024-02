Lật mặt kẻ mượn Facebook để lừa tình phụ nữ rồi giở chiêu cướp tài sản

Trước đó vào tối 14/2, trực ban hình sự Công an huyện Vạn Ninh nhận được nguồn tin một vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên đoạn đường thi công cao tốc Bắc – Nam qua địa phận thôn Vinh Huề, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh. Theo tường trình của nạn nhân là một phụ nữ họ Hồ, 44 tuổi; cách đây vài tháng, một người đàn ông có tên là Tuấn đã kết bạn, làm quen với chị qua mạng xã hội Facebook. Do xiêu lòng trước những lời lẽ tán tỉnh ngọt như… mía lùi của người đàn ông này, nên người phụ nữ nhận lời gặp gỡ người bạn trai có dáng dấp cao to, khỏe mạnh, đẹp trai. Theo hẹn qua điện thoại, chiều tối 14/2, người phụ nữ đến một quán cà phê ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh để gặp người đàn ông.

Vũ Văn Oai sau khi bị bắt giữ. Ảnh: V.S

Kết thúc cuộc trò chuyện ở quán cà phê, hai người đưa nhau đến một nhà nghỉ ở thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh để… tâm sư.

Đến tối, gã đàn ông điều khiển xe máy SH màu đỏ chở bạn gái về nhà. Khi đi qua nơi đang thi công đường cao tốc Bắc - Nam, gã đàn ông bất ngờ dừng xe lại rồi dùng vũ lực tấn công, cướp đoạt chiếc túi xách của của người phụ nữ, rồi lên xe máy tăng tốc tẩu thoát khỏi hiện trường. Bên trong túi xách có 1 dây chuyền, 1 chiếc nhẫn, 4 vòng đeo tay, 1 đôi hoa tai gồm 9 chỉ vàng 18K, 3 chỉ vàng 24k và 2 triệu đồng. Đây là số tài sản mà người phụ nữ họ Hồ đã dành dụm được nhiều năm sau khi ly hôn chồng rồi vào tỉnh Bình Dương mưu sinh, nên chị mang theo về quê thăm người thân ở huyện Vạn Ninh trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.

Dẫn giải Vũ Văn Oai đến hiện trường vụ cướp tài sản để thực nghiệm điều tra.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, ghi nhận tường trình từ người bị hại, xác minh thông tin tại quán cà phê và nhà nghỉ là nơi kẻ cướp và nạn nhân đã gặp nhau, Đội Cảnh sát hình sự – kinh tế – ma túy Công an huyện Vạn Ninh khẩn trương vào cuộc truy xét hành tung nghi can. Điều đáng nói là vụ cướp xảy ra trong đêm tối ở nơi vắng vẻ, nạn nhân không nhớ biển kiểm soát chiếc xe máy kẻ cướp sử dụng, nên các cuộc truy xét vấp phải không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với quyết tâm truy bắt tội phạm, nhiều mũi trinh sát hình sự, điều tra viên đã được huy động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/2 hành tung kẻ cướp đã được xác định là Vũ Văn Oai. Đối tượng này đăng ký cư trú ở tỉnh Nam Định, nhưng đang sinh sống cùng vợ và hai người con tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Đưa Vũ Văn Oai lên xe rời hiện trường thực nghiệm điều tra.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Oai, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh thu giữ 18 vòng kim loại màu vàng cùng chiếc xe chiếc xe máy SH màu đỏ BKS 79H2-195.86, mà gã đàn ông này đã sử dụng đi cướp tài sản, 1 thẻ ATM Vietcombank có số tiền 63 triệu đồng. Trong số nữ trang và thẻ ATM đã thu giữ có 2 vòng đeo tay màu vàng và 21,3 triệu đồng tiền bán nhẫn và dây chuyền đã cướp đoạt được của người phụ nữ họ Hồ.

Một số vòng kim loại màu vàng trong số tang vật thu giữ được khi khám xét nơi ở của Vũ Văn Oai.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, Vũ Văn Oai là đối tượng đã có hai tiền án gồm 9 năm tù về hai tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, gã đàn ông này trở về sinh sống với vợ con từ tháng 1/2022, nhưng không muốn hoàn lương hướng thiện, mà sử dụng mạng xã hội Facebook cùng với dáng mã cao to, khỏe mạnh, đẹp trai và những chiêu trò tán tỉnh ngọt lành để kết bạn với phụ nữ nhẹ dạ, cả tin nhằm mục đích lừa tình rồi cướp đoạt tiền vàng.

Nhiều khả năng không chỉ riêng người phụ nữ họ Hồ nêu trên, mà còn có người khác sa bẫy của Vũ Văn Oai. Do đó những người từng là nạn nhân của Vũ Văn Oai cần sớm liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, 471 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), hoặc liên hệ Thượng úy, điều tra viên Trương Ngọc Thống. ĐT: 036.602.2891, cung cấp thông tin, chứng cứ tài liệu có liên quan để có thêm căn cứ đấu tranh mở rộng điều tra và xử lý tội phạm theo quy định pháp luật.

